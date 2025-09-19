Un raid familiar no competitivo sustituye al Raid Debabarrena, que desaparece tras 8 ediciones

Jabi Leon ELGOIBAR. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

La sociedad montañera Morkaiko comunica a la ciudadanía que, tras ocho ediciones, este año no va a organizar el Raid Debabarrena que se ha venido celebrando con un gran éxito de participación en los diferentes municipios de la comarca.

Eso sí, en lugar de esa prueba de competición, este año se llevará a cabo un raid familiar de carácter popular y no competitivo, por lo que no se tomarán tiempos entre los equipos participantes.

Ese raid familiar tendrá lugar el próximo día 28 de septiembre y discurrirá por los diferentes barrios de Elgoibar.

Según indican desde Morkaiko, la prueba se pondrá en marcha a las 11:00 horas en Kalegoen plaza, donde se darán las explicaciones técnicas y se repartirán unos mapas con unos puntos señalizados a los que tendrán que intentar llegar los equipos participantes: «cada equipo podrá acudir a esos lugares por los caminos y en el orden que quiera y al llegar a los mismos deberá superar unas pruebas que les darán puntos». De hecho, se trata de sumar el mayor número de puntos y estos se conseguirán superando pruebas y juegos «de escalada, rapel, orientación, memoria...».

Para participar en el raid familiar hay que formar equipos de entre 2 y 5 personas (niños, jóvenes, adultos...). Todos ellos dispondrán de dos horas y media para completar el raid: «Quienes consigan llegar a todos los puntos marcados en el mapa habrán completado unos 10 kilómetros con unos 225 metros de desnivel positivo», avanzan desde la organización.

Quienes deseen tomar parte en esta divertida prueba pueden apuntarse hasta el día 27 de este mes rellenando el formulario habilitado para tal fin en la web morkaiko.eus. La inscripción cuesta 3 euros por persona y debe ser realizada por todas y todos los participantes.