El Pulpo de Zumaia vuelve a triunfar en el Memorial Vucinic al ganar los dos torneos

Organizadores y participantes en el VII torneo Memorial Vucinic posan en la cancha del polideportivo Olaizaga.

Jabi Leon elgoibar. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Las canchas de los polideportivos Olaizaga e IMH de Elgoibar fueron el pasado fin de semana el escenario de una gran fiesta del balonmano de cantera. No en vano, hasta 16 equipos de categoría cadete de una decena de clubes (de Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra) se dieron cita en la localidad de Debabarrena para disputar la séptima edición del torneo que organiza el club de balonmano Sanlo con el objetivo de recordar al que fuera su jugador, técnico y referente Gojko Vucinic, fallecido el 14 de abril de 2021.

El evento, que fue seguido por numeroso público, estuvo protagonizado por la deportividad y por el buen ambiente reinante entre las y los participantes.

En lo referente a la competición, el gran triunfador del VII Memorial Vucinic volvió a ser el club Pulpo de Zumaia. Al igual que sucediera en la edición del pasado año, los equipos zumaiarras lograron la victoria tanto en la categoría femenina como en la masculina.

En el torneo femenino, las jugadoras del Pulpo se hicieron con el triunfo en el torneo tras imponerse con suma facilidad al Anaitasuna de Iruñea en la final disputada el domingo (20-11). El tercer puesto entre las chicas fue para las elgoibartarras del Sanlo.

En el torneo masculino los cadetes del Pulpo también se llevaron el gato al agua, aunque tuvieron que sudar de lo lindo en la decisiva final por el título.

Los jugadores del club Urdaneta de Loiu no pusieron las cosas nada fáciles a los zumaiarras que, aún así, acabaron haciéndose con la victoria por un ajustado 24-22.

Los representantes locales no estuvieron a su mejor nivel y terminaron el torneo en la octava y última posición.

En cuanto a los reconocimientos individuales, el premio a la jugadora más destacada del VII Memorial Vucinic se lo llevó Nahia Mendezi (Anaitasuna), mientras que el jugador más destacado fue Alex Cano (Pulpo).

Asimismo, los premios para la mejor y el mejor portero del torneo fueron para June Sukia (Eibar) y Lander Jiménez (Urola).