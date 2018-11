La protesta contra la violencia hacia las mujeres se dejará ver en Elgoibar Rechazo. Concentración contra la violencia hacia las mujeres. / AITOR El Ayuntamiento y diferentes entidades han elaborado un programa de concienciación contra esta lacra AITOR ZABALA ELGOIBAR. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:25

El Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres se va plasmar en Elgoibar con una serie de actos encaminados a concienciar a la ciudadanía de la importancia de erradicar esta lacra social. El Ayuntamiento de Elgoibar, en colaboración con Haizea Emakume Taldea, Olaizaga Kirola Taldea y el cine-club Ongarri, ha elaborado un programa que incluye desde una sesión de vídeo fórum, a una charla, pasando por cuenta-cuentos, talleres de autodefensa y proyecciones cinematográficas, a los que se sumará una concentración el 25 de noviembre coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

El programa se abre mañana, a las 19.00, con una sesión de vídeo-fórum en la sala de conferencias de la Casa de Cultura organizada por Haizea en la que se proyectará '7 Diosas'. El 19 de noviembre tendrá lugar un taller de empoderamiento dirigido por Loredi Salegi en la sala de conferencias de la Casa de Cultura, que se desarrollará bajo el título 'Si duele, no es amor'. Un día después, Xabier Odriozola ofrecerá una conferencia titulada 'Nuevas masculinidades' en la Casa de Cultura, mientras que la cuenta-cuentos Inés Bengoa pasará por la biblioteca municipal Gotzon Garate para dar forma al relato 'Berdintasuna maite dugulako' el 21 de noviembre. El 24 de noviembre el polideportivo Olaizaga acogerá un curso de autodefensa para mujeres y, finalmente, la plaza Kalegoen será el escenario de una concentración el 25 de noviembre a las 13.00, coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Datos negativos

Los datos de 2018 muestran con claridad que el drama de la violencia de género sigue siendo una trágica realidad, y prueba de ello es que 43 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas a lo largo del presente año en España. Estas cifras son más crudas si se toma el periodo que va desde 2003 hasta la actualidad, con un total de 972 mujeres asesinadas.

El País Vasco no es ajeno a esta realidad y, según los datos recogidos por Emakunde, 4.020 mujeres vascas sufrieron algún tipo de violencia machista en 2017. En esos datos llama poderosamente la atención el hecho de que el 30% de los ataques estuvieron protagonizados por varones de menos de 30 años. Por desgracia, 2018 no solo no está siendo testigo de una disminución de la violencia machista sino que, al contrario, ha registrado un incremento del 10% con respecto a 2017, con 3.100 mujeres agredidas en los seis primeros meses del año