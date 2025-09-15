El programa del 125º aniversario de la FP local se clausurará este jueves en el Herriko Antzokia

Tras un año plagado de actividades, el Herriko Antzokia de Elgoibar acogerá este próximo jueves (de 12.00 a 14.00 horas) el acto que servirá para poner punto y final al programa que se ha desarrollado en el municipio con el objetivo de conmemorar los 125 años de la Formación Profesional en el pueblo (se considera que dicha actividad formativa comenzó el día 18 de 1899 con el registro –en el Ayuntamiento– del acta fundacional que posibilitó la puesta en marcha de la primera Academia de Dibujo local).

En cualquier caso, el acto para la clausura del 125º aniversario de la FP en Elgoibar se llevará a cabo con la participación de diversos representantes institucionales y estará abierto a la asistencia «de todo el alumnado, profesorado y personal jubilado de la Formación Profesional de Elgoibar».

El programa organizado con motivo de dicho evento se pondrá en marcha con la apertura de un photocall y continuará con unas palabras de bienvenida, la proyección de un vídeo conmemorativo del 125º aniversario y una conferencia del Viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno Vasco, Jon Labaka.

Finalmente, se llevarán a cabo una serie de reconocimientos a la comunidad de la Formación Profesional de Elgoibar, un saludo de la alcaldesa, Maialen Gurrutxaga, y una foto de grupo.

A las puertas del acto de clausura, la comisión que se ha encargado de organizar el programa del 125º aniversario de la FP de Elgoibar ha querdido expresar su agradecimiento «al Ayuntamiento, a las empresas patrocinadoras (DanobatGroup, BESA y Geminis Lathes), a las empresas colaboradoras (Berkoa, Mancisidor, Ger, AVS, Nordplastic, Telleria y Laboral Kutxa), al Museo de la Máquina Herramienta, a Elgoibarko Makina Erremintaren historiazaleak, y a todas las personas, centros formativos, empresas e instituciones que conforman la comunidad de la FP de Elgoibar».

En opinión de dicha comisión, «la dedicación conjunta ha sido, es y será el motor fundamental de nuestra sociedad, siempre a la vanguardia de la tecnología y la innovación».