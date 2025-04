Una procesión marcada por la lluvia y los cambios

Martes, 22 de abril 2025, 21:02 Comenta Compartir

Decenas de elgoibartarras asistieron el domingo a la conocida como Procesión del Encuentro, el acto más significativo de la Semana Santa en la localidad. El evento, que se celebró tras una misa cantada por el Coro Parroquial y oficiada por el párroco, Joseba González, estuvo marcado por el mal tiempo. Debido a la lluvia, la recreación del momento en que Cristo Resucitado se presenta ante su madre, la Virgen María, no pudo realizarse por las calles del centro histórico y se llevó a cabo en los soportales de la parroquia. Además, la Procesión del Encuentro se celebró con varios cambios: las imágenes de Cristo y la Virgen se desplazaron montadas sobre unos carros con ruedas y no a hombros de portadores. Además, en el acto no hubo participación de txistularis ni dantzaris. Esta vez, la música sonó desde un aparato de megafonía.