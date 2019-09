«La primera vez que monté en un bote vi que el remo era mi deporte» Éxito. Leire Garate festeja con la bandera la victoria en La Concha. La bandera de La Concha que logró con la trainera oriotarra supone el premio a diez años de sacrificio y esfuerzo Leire Garate Remera de la trainera de Orio AITOR ZABALA ELGOIBAR. Domingo, 15 septiembre 2019, 01:07

La trainera de Orio que se hizo con la bandera de La Concha en la regata femenina tenía en una de sus tostas a Leire Garate, una elgoibartarra que se inició en el mundo del remo hace casi una década y que la pasada semana vio como todos estos años de dedicación daban su fruto con un triunfo histórico para el club oriotarra. Nunca antes la trainera femenina de Orio había alcanzado este logro, lo que quedó de manifiesto en una celebración que la remera elgoibartarra vivió de manera directa, primero empuñando el remo en la trainera y luego dejándose arrastrar por los homenajes y el delirio festivo con el que el pueblo de Orio festejó su victoria en la Concha.

-Orio está siendo la gran dominadora en la temporada femenina de regatas. En la primera jornada de La Concha fueron las mejores, logrando una renta de seis segundos. Todo invitaba a pensar que la bandera estaba destinada a terminar en Orio

-En el deporte puede suceder cualquier cosa. No contábamos para nada con la renta de seis segundo que habíamos conseguido en la primera jornada. Salimos dispuestas a darlo todo y a hacer una regata completa. Nuestra meta era que se reflejara en la regata todo el trabajo que hacemos en los entrenamiento y lo conseguimos. Cuando dimos la ciaboga e iniciamos el largo de vuelta vimos que la bandera no se nos podía escapar. Fue entonces cuando la patrona nos dijo que disfrutáramos del momento que estábamos viviendo.

-Orio terminó la regata con una sustancial ventaja de 28 segundos sobre Arraun Donostia. ¿Qué sintió cuando dio su última palada y cruzaron la línea de llegada?

-La alegría se desbordó. Cruzar la línea de llegada sabiendo que habíamos ganado la bandera de la de la Concha fue un momento impresionante y lo fue más cuando vimos toda esa marea amarilla que nos estaba esperando en el muelle para festejar la victoria con nosotras.

-Las imágenes que se pudieron ver el domingo demuestran la comunión que existe entre la trainera femenina y el pueblo de Orio: abrazos, lágrimas... Es evidente que Orio siente la trainera femenina como algo propio

-Hace unos años sí podía haber algo de diferencia en la forma de festejar los triunfos en la categoría masculina y en la femenina, pero de un tiempo a esta parte las cosas están cambiando. Este año estamos completando una gran campaña y hemos percibido que la gente de Orio está con nosotras y que se alegran y viven con ilusión nuestras victorias. Nos han animado mucho, nos apoyan en la calle, y cada vez que hemos tenido un recibimiento en la plaza por haber ganado una bandera, hemos visto que la plaza estaba llena de aficionados.

-Poco a poco, el deporte femenino se está haciendo con un hueco en los medios de comunicación. Cada vez son más las mujeres que se animan a practicar deportes de competición y es evidente que el remo no es ajeno a esta realidad. Una prueba de ello la hemos tenido en las regatas de la Concha. ¿Está viviendo el remo femenino su momento más dulce?

-En la jornada clasificatoria hubo 24 traineras femeninas luchando por un puesto en la regata de la Concha, y creo que es una muestra de la fuerza que está cogiendo el remo no solo en el País Vasco, sino en otros lugares. Galicia, por ejemplo, presentó siete botes. Es cierto que queda trabajo por hacer. Hay muchos equipos que acaban de empezar en el remo y es lógico que tengan carencias. Técnicamente hay mucho por mejorar, pero todo es cuestión de tiempo. Orio ya pasó por esa situación cuando sacó su primera trainera femenina, pero a medida que vayan preparándose y compitiendo, su nivel ira mejorando. De hecho, esa mejora la estamos viendo de año en año, con una competitividad cada vez mayor entre las distintas traineras, lo que beneficia a la competición y al espectáculo, ya que lo hace más atractivo para los espectadores.

De Ondarroa a Orio

-Las regatas de traineras son un deporte ligado al mar. Elgoibar no es una población marinera. De hecho, ningún otro vecino de Elgoibar puede presumir de haber ganado una bandera de la Concha. ¿Cómo termina una elgoibartarra bogando en una trainera?

-Veía las regatas en la tele y me gustaban. También conocía a gente de Ondarroa que remaba y me picó la curiosidad. He practicado distintos deportes a lo largo de mi vida, pero cuando me subí al bote y remé por primera vez, me di cuenta que aquel iba a ser mi deporte. Empecé remando en el batel de Ondarroa en 2011, pero esa misma temporada ya pase a bogar con Orio. Necesitaban gente y, aprovechando la estrecha relación que hay entre ambos clubes, nos llevaron a otras remeras de Ondarroa y a mí a remar con Orio.

-Han pasado casi diez años desde que empezó a remar en el batel de Ondarroa. ¿Qué planes de futuro tiene?

-Vivo en Elgoibar y trabajo en Bergara, por lo que cada temporada hago infinidad de kilómetros y le dedico innumerables horas al remo, tanto a los entrenamientos como a la competición. En los meses de invierno me desplazo a Orio seis días a la semana para entrenar. Una vez que la temporada de regatas está en marcha, entrenamos cuatro días a la semana y luego, el fin de semana, competimos sábados y domingo. Al final, se termina haciendo duro, por lo que los dos meses de descanso que tenemos tras el final de la temporada vienen bien para cargar pilas y encarar con nuevas fuerzas la próxima temporada. El remo me gusta mucho y, a pesar de lo duro que puede ser, sigo disfrutando dentro de la trainera, por lo que en mi ánimo está seguir remando la próxima temporada.