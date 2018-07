El primer Open Danobat busca campeones Escenario. El campeonato tendrá lugar en distintas salas del edificio Asmaola, ubicado junto al IMH. Se disputará en septiembre y se espera contar con cien ajedrecistas en liza | El torneo se presenta como un referente en Gipuzkoa, y va a repartir más de 2.000 euros en premios en su estreno AITOR ZABALA ELGOIBAR. Martes, 24 julio 2018, 00:20

Elgoibar se va a convertir en el punto de referencia del ajedrez vasco los días 22 y 23 de septiembre. La razón no es otra que la disputa en esas fechas del I Open Internacional Danobat, un torneo que aspira a reunir a un centenar de jugadores y que se presenta con un apartado de premios que superará la barrera de los 2.000 euros.

El I Open Internacional Danobat llega con fuerza al panorama del ajedrez. Zubi Ondo Xake Taldea ha conseguido dar forma, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Elgoibar, Danobat y el Patronato Municipal de Deportes, a un torneo que nace con las miras puestas en llegar a los 100 ajedrecistas en la edición que supone su debut. «El torneo cuenta con plazas para un centenar de jugadores. El anuncio de su convocatoria ha levantado una enorme expectación entre los ajedrecistas, y creemos que llegaremos a esa cifra o quedaremos muy cerca de ella», manifestó Mikel León, componente de Zubi Ondo Xake Taldea.

El torneo se disputará en el edificio Asmaola (ubicado junto al IMH) y constará de nueve rondas, que se desarrollarán tomando al sistema suizo como referencia para los emparejamientos. Por otro lado, el ritmo de juego será de 20+5 o, lo que es lo mismo, cada jugador contará con un tiempo inicial de juego de 20 minutos, al que se le añadirán cinco segundos por cada uno de los movimientos que vaya realizando.

El I Open Internacional Danobat echará andar el 22 de septiembre a las 11.00, con la disputa de la primera ronda, a la que seguirán otras cinco más a lo largo del día. El cierre del torneo llegará el domingo, 23 de septiembre, con las tres rondas finales del campeonato.

Premios e inscripciones

Uno de los puntos fuertes del I Open Internacional Danobat es el apartado de premios, que se sitúa por encima de los 2.000 euros en esta primero edición. El ganador absoluto del campeonato se hará acreedor a un trofeo y de 600 euros, mientras que el segundo clasificado recibirá un trofeo y 400 euros. El ajedrecista que se haga con la tercera plaza obtendrá un trofeo y 250 euros, el cuarto, un trofeo y 200 euros, y, el quinto, un trofeo y 150 euros. Además, habrá premios especiales atendiendo a la puntuación Elo-Fide de los ajedrecistas en liza. Los tres primeros clasificados en el grupo de jugadores con un Elo-Fide inferior a 2.200 puntos recibirán 60 euros, 40 euros y 20 euros, respectivamente, los mismos premios que se repartirán los tres primeros clasificados en los grupos sub 2.000 y sub 1.800. La lista de premios no se detiene aquí, el primer ajedrecista guipuzcoano del torneo recibirá 60 euros, el segundo clasificado, 40 euros, y el tercero, 20 euros. El apartado de premios se cerrará con un trofeo para el primer clasificado en la categoría sub 18 y otro para el ajedrecista que tenga una mejor actuación en la categoría sub 16.

Los ajedrecistas interesados en participar tienen hasta el 15 de septiembre para dar sus nombres en la dirección de correo electrónico fidodidomik@hotmail.com o en el teléfono 637.737.113 (Mikel). El coste de la inscripción para aquellos que se apunten antes del 31 de julio es de 10 euros -el precio se incrementará a los 12 euros a partir de esa fecha-. Los ajedrecistas menores de 18 años podrán tomar parte en el torneo abonando cinco euros. Finalmente, la inscripción será gratuita para los ajedrecistas que acrediten una puntuación Elo-Fide mayor de 2.200 puntos.