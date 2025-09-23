La presidenta del GBB arropa al PNV local en el homenaje a las personas que han integrado sus candidaturas desde 1979

Jabi Leon elgoibar. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:31

La presidenta del Gipuzko Buru Batzar, Maria Eugenia Arrizabalaga, aprovechó su participación en el homenaje que la Junta Municipal de Elgoibar tributó el sábado a las personas que han integrado las listas municipales jeltzales desde 1979 para «agradecer su labor y su compromiso personal con el pueblo y con el proyecto abertzale del Partido Nacionalista Vasco».

Arrizabalaga agradeció «de corazón» el trabajo de cada una de las personas que han integrado las candidaturas jeltzales en el pueblo. Asimismo, subrayó que «a lo largo de los años, los grandes proyectos han ido transformado Elgoibar en la misma medida que las pequeñas decisiones del día a día dirigidas a mejorar el bienestar de la gente».

La máxima responsable del GBB también recordó que «EAJ-PNV ha estado en el Gobierno municipal de Elgoibar cuarenta años seguidos» lo que, a su entender, evidencia «el acierto en el esfuerzo» de todas las personas que han integrado las listas del partido. Por ello, animó a la militancia jeltzale «a seguir trabajando para que Elgoibar tenga un futuro próspero, euskaldun, abertzale y respetuoso».