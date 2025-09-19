El IV Premio Lila reconoce el trabajo a favor de la igualdad de la escritora Jasone Osoro

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

La casa de las Mujeres Lila acogió el jueves el acto para la entrega de los IV Lila Sariak; un galardón con el que el Ayuntamiento reconoce la labor a favor de la igualdad que desempeñan personas o agentes locales. El IV Premio Lila ha sido para la escritora Jasone Osoro «porque siempre plasma su mirada feminista: en sus cuentos y novelas, en sus valoraciones como integrante de algún jurado o representante de alguna entidad profesional....». La alcaldesa, Maialen Gurrutxaga, entregó el premio (500 euros y una orquidea) a Jasone que, además, recibió emocionada un cuadro con una foto «muy especial» que hizo su amiga Maider Egues. Un monólogo de humor de Garawi Cejota (derecha) cerró el acto.