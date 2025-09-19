El IV Premio Lila reconoce el trabajo a favor de la igualdad de la escritora Jasone Osoro

ElgoibarEl IV Premio Lila reconoce el trabajo a favor de la igualdad de la escritora Jasone Osoro
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16
La casa de las Mujeres Lila acogió el jueves el acto para la entrega de los IV Lila Sariak; un galardón con el que el Ayuntamiento reconoce la labor a favor de la igualdad que desempeñan personas o agentes locales. El IV Premio Lila ha sido para la escritora Jasone Osoro «porque siempre plasma su mirada feminista: en sus cuentos y novelas, en sus valoraciones como integrante de algún jurado o representante de alguna entidad profesional....». La alcaldesa, Maialen Gurrutxaga, entregó el premio (500 euros y una orquidea) a Jasone que, además, recibió emocionada un cuadro con una foto «muy especial» que hizo su amiga Maider Egues. Un monólogo de humor de Garawi Cejota (derecha) cerró el acto.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.