El Pleno aprueba de forma unánime la integración del Patronato de Deportes en la estructura del Ayuntamiento

J. L. elgoibar. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18

Tal y como estaba previsto, la corporación municipal de Elgoibar aprobó en el Pleno ordinario que se celebró el pasado martes la propuesta realizada por el Patronato Municipal de Deportes para su integración en la estructura organizativa del Ayuntamiento.

La aprobación de dicha propuesta, que salió adelante con el voto favorable de las tres formaciones políticas que cuentan con representación en la corporación local (PNV, PSE-EE y EH Bildu), supone el pistoletazo de salida a un proceso que desembocará en la disolución del Patronato Municipal de Deportes; un organismo autónomo que se creó para que gestionara las instalaciones deportivas municipales hace prácticamente tres décadas (los estatutos para su creación se aprobaron en el Pleno del 26 de enero de 1996 y se publicaron en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el 16 de febrero de ese mismo año).

Con la integración del Patronato de Deportes en su estructura organizativa, el Ayuntamiento asumirá la gestión de los servicios deportivos, garantizando su continuidad. Además, las tres personas que han trabajado en el Patronato de Deportes desde la puesta en marcha de este organismo se integrarán en la plantilla municipal «con las mismas condiciones laborales que han tenido hasta ahora».

Una vez en marcha, el procedimiento que acabará con la disolución del Patronato deberá seguir unos trámites que, según las previsiones, concluirán «hacia finales del presente año».