El Pleno aprueba cambios en la norma que regula el uso de las terrazas de hostelería

Jabi Leon elgoibar. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52

La corporación aprobó en el Pleno de ayer, de manera inicial, la modificación puntual de la Ordenanza que regula la instalación de terrazas y veladores en la vía pública. Con los cambios realizados en la citada normativa, que el Consistorio espera poder aplicar desde el primer día del próximo año (ahora se abre un periodo para la presentación de alegaciones y luego deberá aprobarse definitivamente), los responsables municipales pretenden «actualizar la ordenanza que estaba en vigor desde el año 2012, teniendo en cuenta las situaciones especiales que se dieron con las terrazas durante la pandemia del Covid».

En cualquier caso, los cambios en la ordenanza de terrazas y veladores aprobados ayer son fruto de un largo proceso que se ha prolongado durante más de año y medio y que se ha llevado a cabo «de la mano de las y los hosteleros del pueblo y teniendo en consideración las necesidades de la propia ciudadanía», explica el concejal de Urbanismo, Ion Zubiaurre.

Para él, lo más relevante es que los cambios «se han decidido en un proceso de trabajo conjunto que ha incluido numerosas reuniones, tanto con la dirección de la asociación de hosteleros Aizu! como con los responsables de los diferentes establecimientos».

Al fin y al cabo, con la modificación puntual aprobada «hemos querido poner en valor lo que la hostelería aporta a Elgoibar y a los elgoibartarras; contribuir a tener un pueblo más limpio y promover las actividades en los barrios», destaca Zubiaurre.

En cuanto a los cambios concretos que implicará la entrada en vigor de la renovada ordenanza, cabe destacar que se elimina el requisito que establecía que las terrazas debían estar, como máximo, a una distancia de 20 metros de los establecimientos.

Esa condición desaparece «salvo para aquellos casos en los que, por cuestiones de seguridad, se considere inapropiado colocar la terraza a más de 20 metros de distancia del local de hostelería». Por otro lado, «en ningún caso podrá ocuparse la vía pública con pilas de sillas, mesas, sombrillas o cualquier otro elemento auxiliar de la terraza; salvo en las zonas indicadas en la propia licencia».

Además, se elimina la prohibición de instalar en las terrazas aquellos elementos (sillas, mesas...) con publicidad que las empresas distribuidoras de bebidas suelen proporcionar a los negocios de hostelería. En adelante se permitirá su instalación «siempre que cumplan con unos requisitos estéticos».

Otros cambios significativos

Aunque la modificación puntual de la ordenanza de terrazas se acordó ayer, los principales cambios que afectan a la instalación de terrazas y veladores en la vía pública se aprobaron en el Pleno del pasado 30 de septiembre, cuando la corporación sacó adelante de manera inicial las nuevas ordenanzas fiscales para 2026 (en el Pleno de ayer se aprobaron de manera definitiva).

Cabe recordar que las ordenanzas fiscales para el próximo año establecen que el Ayuntamiento no cobrará a los establecimientos hosteleros por el número de metros cuadrados de vía pública que ocupen, sino por el número de elementos que instalen.

Además, se aplicará una bonificación del 15% en la tasa que se cobra por la instalación de terrazas a los bares de los barrios; y el conjunto de los establecimientos hosteleros podrán disfrutar de una bonificación del 50% si al finalizar la jornada recogen y depositan en el interior de sus locales todos los elementos de las terrazas.

Desde el Consistorio destacan que los cambios no tienen una fin alidad recaudatoria: «el Ayuntamiento seguirá recaudando a través de esta tasa prácticamente lo mismo que venía recaudando hasta ahora», subrayan.