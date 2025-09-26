Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer sube las escaleras de acceso al polideportivo Olaizaga. LEON

Elgoibar

El Pleno aprobará la integración del Patronato de Deportes en la estructura del Ayuntamiento

Las tres personas que trabajan en ese organismo desde su creación en 1996 pasarán a formar parte de la plantilla municipal manteniendo sus condiciones laborales

Jabi Leon

ELGOIBAR.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:16

Salvo sorpresa mayúscula, la corporación municipal de Elgoibar aprobará en el Pleno del próximo martes la propuesta realizada por el Patronato Municipal de Deportes para su integración en la estructura organizativa del Ayuntamiento.

La aprobación de dicha propuesta supondrá el pistoletazo de salida a un proceso que desembocará en la disolución del Patronato Municipal de Deportes; un organismo autónomo que se creó para que gestionara las instalaciones deportivas municipales hace prácticamente tres décadas (los estatutos para su creación se aprobaron en el Pleno del 26 de enero de 1996 y se publicaron en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el 16 de febrero de ese mismo año).

Con la integración del Patronato de Deportes en su estructura organizativa, el Ayuntamiento asumirá la gestión de los servicios deportivos, garantizando su continuidad. Además, las tres personas que han trabajado en el Patronato de Deportes desde la puesta en marcha de este organismo se integrarán en la plantilla municipal «con las mismas condiciones laborales que han tenido hasta ahora».

La alcaldesa de Elgoibar, Maialen Gurrutxaga, destaca que la decisión relativa al Patronato Municipal de Deportes que se tomará en el próximo Pleno «permitirá una gestión más eficiente de los recursos»; si bien «las personas usuarias no notarán ningún cambio porque las instalaciones deportivas municipales y los servicios que se ofrecen en las mismas seguirán funcionando exactamente igual que hasta ahora».

Una vez se ponga en marcha en el Pleno del martes, el proceso que acabará con la disolución del Patronato deberá seguir unos trámites que, según las previsiones, concluirán «hacia finales de año».

