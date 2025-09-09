Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

Pilota Eskolan parte hartzeko hilaren 19ra arte eman daiteke izena

J. L.

elgoibar.

Asteartea, 9 iraila 2025, 20:26

Lagunak Pilota Eskolak hilaren 22an abiatuko du ikasturte berria eta bertan parte hartu nahi duten neska-mutilek irailaren 19ra arte eman dezakete izena.

Pilota eskolan 2014tik 2018. urtera bitartean jaiotako haurrek har dezakete parte. Horretarako online zabaldutako inprimakia bete beharko dute. Entrenamenduei dagokienez, LH2-ko haurrei zuzendutako saioak asteazkenetan izango dira, LH-3koentzat astelehenetan, LH-4 eta LH-5ekoen-tzat astearteetan eta LH-6koen-tzat astelehen eta ostegunetan.

