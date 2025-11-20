Piden acudir con tiempo al concierto que la Banda va a dar con el virtuoso Rubén Simeó

Jabi Leon elgoibar. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

El departamento de Cultura del Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía «que acuda con tiempo» al concierto especial de Santa Cecilia que la Banda de Música Municipal ofrecerá este sábado (a las 13:00 horas) junto al virtuoso de la trompeta Rubén Simeó, considerado uno de los mejores trompetistas del mundo.

Desde el área municipal de cultura recuerdan que las puertas del Herriko Antzokia se abrirán «media hora antes del inicio» de un espectáculo musical que la formación dirigida por Gorka Mujika ha preparado «con mimo y mucha ilusión». No en vano, «la posibilidad de tocar con un músico de nivel mundial como Simeó es única», explica el propio Mujika.

Nacido en Vigo en 1992, Simeó ganó con 8 años el concurso Ciudad de Benidorm. El jurado de aquel certamen estuvo presidido por el gran Maurice André; el principal referente de un Rubén Simeó que a los 12 años ya actuó como solista en el Concierto de Navidad de la Orquesta de RTVE .

A partir de ahí, el talentoso músico gallego participó en innumerables programas de radio y televisión (en España, Francia, Italia, Japón, China, Armenia...) y en 2006 ganó el pestigioso Maurice André Competition de París, lo que le abrió las puertas de las grandes orquestas de las diferenets partes del mundo, con las que actúa regularmente.