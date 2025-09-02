Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

El Patronato de Deportes retoma la actividad con una amplia oferta de cursillos

Jabi Leon

elgoibar.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16

Finalizado el habitual parón estival, el Patronato Municipal de Deportes comunica al conjunto de la ciudadanía que el pasado lunes, día 1 de septiembre, se volvieron a poner en marcha la gran mayoría de sus cursillos deportivos.

La oferta de cursillos habilitada por el Patronato de Deportes de Elgoibar para la temporada de otoño e invierno incluye numerosas opciones para niños y niñas, adolescentes y adultos; que ya pueden inscribirse para asistir a clases de actividades tan diferentes como pilates, body hiit, spinning, escalada, zumba, danza urbana, K-Stretch, crossfit o el programa 'Elgoibar Sasoian', que busca promover la salud física y mental entre las personas mayores de 60 años.

Natación, a partir del día 8

Los cursos de natación que el Patronato Municipal de Deportes ofrece en las piscinas del polideportivo Olaizaga se pondrán en marcha el próximo lunes, 8 de septiembre.

A partir de ese día habrá cursos de natación «para todos los niveles»; al mismo tiempo que se iniciará la actividad de la escuela de natación y las sesiones de natación adaptada.

