El Orfeón Debabarrena vuelve mañana a Elgoibar. AITOR ZABALA ELGOIBAR. Sábado, 19 octubre 2019, 01:29

El Orfeón Debabarrena vuelve a Elgoibar. La parroquia de San Bartolomé acogerá mañana a las 12.30 un concierto titulado como 'Bubbles-Ponpak' en el que la agrupación de vocalistas del Bajo Deba dirigida por José Miguel Laskurain Caño interpretará un variado repertorio que promete hacer las delicias de todos aquellos que se den cita en la parroquia elgoibartarra.

El Orfeón Debabarrena abrirá su actuación con 'Missa Ioannes Paulus-Kyrie', compuesta por Josu Elberdin, y continuará con 'Best my soul', de Alan Troy Davis; 'May it be (El señor de los anillos)', de Enya; 'Jueves', de La Oreja de Van Gogh; 'Indodana', de Michael Barret&Ralf Schmitt; 'Cantique de Jean Racine', de Gabriel Fauré; 'Dirait on (Le chanson des Roses)', de Rainer M. Rilke/M.J.Lauridsen; 'Siyahamba', composición tradicional zulú; 'Look at the world', de John Rutter; y 'Omnia vincit amor', de Jerry Estes. El concierto contará con la participación de Ana Agirre, Lisbeth Fuentes, Beatriz Agirre y Pili Villar como solistas.

Trayectoria

El Orfeón Debabarrena se presentó en sociedad en noviembre de 2016 con un concierto en el Coliseo An-tzokia de Eibar. Posteriormente llegaron la actuación en Elgoibar y su participación en actos como el 25 aniversario del Hospital de Mendaro y el 20 aniversario de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer de Ermua, además de conciertos en Segovia y en la iglesia de la Inmaculada Concepción de Salinillas de Buradón (Araba), entre otros .

La puesta en marcha del orfeón supuso un nuevo paso en el camino de dotar al Debabarrena de una estructura musical capaz de acoger a estudiantes y músicos interesados en dar salida a su afición formando parte de una agrupación musical. La creación de la Orquesta Sinfónica Debabarrena fue un primer hito que posteriormente tuvo continuidad con la constitución del Orfeón Debabarrena.

José Miguel Laskurain Caño, encargado de dirigir el concierto de mañana, ha sido un personaje decisivo en este proceso, ya que su figura está en el origen de la Orquesta Debabarrena y del Orfeón Debabarrena.