Las Ordenanzas Fiscales de 2019 registrarán una subida del 2,2% Contribuyentes. Los elgoibartarras pagarán algo más por los servicios del Ayuntamiento en 2019. / AITOR El incremento de la tasa de basura será inferior, y quedará situado en el 1,89% AITOR ZABALA ELGOIBAR. Sábado, 27 octubre 2018, 01:04

El pleno municipal aprobó un incremento del 2,2% de las Ordenanzas Fiscales de 2019 con los votos de EAJ-PNV y PSE-EE y la oposición de EH Bildu. Este aumento no afectará a la tasa de basuras, que registrará un incremento del 1,89%. Este incremento viene a romper la dinámica de los últimos años, al situarse el aumento porcentual de la tasa de basuras por debajo del IPC del mes de agosto que se toma como referencia (2,2%) por primera vez en mucho tiempo.

La concejala de Hacienda, Bittori Zabala, justificó la subida señalando que no hay que dejarse arrastrar por la situación de bonanza que vive la economía vasca. «El año pasado se acordó un incremento del 1,8% y los cuatro años anteriores no hubo ninguna subida. Después de pasar varios años malos, es evidente que el ciclo económico está en una fase de crecimiento, pero no podemos caer en la euforia. Debemos gestionar los medios públicos con responsabilidad y prudencia. La situación económica y financiera del Ayuntamiento de Elgoibar es buena, pero tenemos que estar preparados para afrontar los retos que nos esperan los próximos años. Encarar esos desafíos desde una posición sostenible es la que no ha llevado a proponer este incremento de las Ordenanzas Fiscales».

EH Bildu, por su parte, llevó a pleno una moción con cinco propuestas vinculadas a las Ordenanzas Fiscales que fueron rechazadas por EAJ-PNV y PSE-EE. EH Bildu propuso la congelación de las tasas, alegando para ello que el Ayuntamiento cuenta con capacidad suficiente para dar respuesta a esta demanda, y que el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica y la tasa de recogida de basuras se establecieran atendiendo a la renta de los contribuyentes. Asimismo, planteó que los pensionistas que perciben menos de 1.080 euros al mes no abonen más de 100 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que las viviendas vacías tengan un sobrecoste del 50% en el IBI, y que la tasa por obras que se cobra a los pequeños comercios pase del 2,5% al 1,5%.

EAJ-PNV apeló a la importancia de seguir aportando los mejores servicios a la ciudadanía para justificar su rechazo a la propuesta de congelación de las Ordenanzas Fiscales de EH Bildu. «Todos los datos indican que el ciclo económico es positivo por lo que nos parece improcedente no subir las tasas. No incrementarlas ahora supone un descenso implícito en el futuro o, lo que es lo mismo, las bases del crecimiento futuro deberían aplicarse sobre una base más pequeña. Los ciudadanos demandan más y mejores servicios públicos, y esto supone un gran coste. Mantener el nivel de bienestar que tenemos reclama la colaboración de todos, tanto de los contribuyentes como de las instituciones», señalaron los jeltzales por medio de Bittori Zabala.

La concejala de Hacienda, Bittori Zabala, también justificó la oposición de su formación a las otras cuatros propuestas de EH Bildu, alegando que no ve viable lo que definió «una política fiscal a la carta». Zabala manifestó que, además de los problemas derivados de la dificultad de gestionar y controlar de manera individualizada las rentas que perciben los miembros de cada vivienda, podrían darse situaciones que calificó de injustas, poniendo como ejemplo la propuesta de EH Bildu sobre los pensionistas. «Apoyamos a los pensionistas que cobran una pensión inferior a los 1.080 euros, pero establecer una bonificación general en el IBI tomando en cuenta solo este concepto no responde a los conceptos de igualdad, progresividad y reparto que caracteriza a la política impositiva. Percibir una pensión inferior a los 1.080 euros no significa que esa persona viva en la pobreza, pues podría estar cobrando otras rentas derivadas de la posesión de un importante patrimonio».