El II Open Internacional Danobat busca sucesor para Jaime Santos. Jaime Santos, ejecutando un movimiento en la jornada final del pasado año. Se va a disputar en Asmaola los días 21 y 22 de septiembre y va a repartir cerca de 2.000 euros en premios

El edificio Asmaola, ubicado junto al IMH, será el marco del II Open Internacional Danobat de ajedrez los próximos días 21 y 22 de septiembre. El torneo organizado por Zubi Ondo Xake Taldea, tratará de reeditar el éxito de la edición del año pasado, una cita que contó con la participación de 65 jugadores y se saldó con la victoria del joven leonés Jaime Santos.

La buena acogida que tuvo esta primera edición del torneo quedó acreditada por el plantel de jugadores que se dio cita en las instalaciones de Asmaola los días 22 y 23 de septiembre del año pasado, con cuatro grandes maestros (GM) y dos maestros internacionales (IM) en liza, como principales aspirantes al título. Al final, fue el leonés Jaime Santos Latasa (GM) el que se alzó con la victoria. La segunda plaza fue para el gallego David Lariño (GM), clasificándose a continuación Enrique Tejedor, el ajedrecista ucraniano nacionalizado belga Vadim Malakhatko (GM) y Gabriel del Río (GM).

Al igual que en 2018, el torneo se disputará a nueve rondas por el sistema suizo. La competición consta de una primera jornada el 21 de septiembre en la que se disputarán seis rondas entre las 11.00 y las 19.30, hora de inicio de las últimas partidas del día. El cierre del campeonato llegará la mañana del domingo, con las tres rondas finales, de las que saldrá el ganador que sucederá en el palmarés a Jaime Santos.

Este año, el torneo volverá a contar con un sustancioso apartado de premios. El ganador absoluto se hará acreedor a un trofeo y a un premio de 500 euros en metálico. El segundo clasificado recibirá un trofeo y 350 euros; el tercero, un trofeo y 250 euros; el cuarto, un trofeo y 200 euros; finalmente, el quinto, un trofeo y 150 euros. No son los únicos jugadores que van a ser premiados por su rendimiento. El torneo está dotado de premios de 60 euros, 40 euros y 20 euros, respectivamente, para los tres primeros clasificados en la categoría reservada a ajedrecistas con una puntuación Elo Fide inferior a 2.200 puntos. Estos premios se repetirán también en la categoría de jugadores con un Elo Fide inferior a 2.000 puntos y en la de jugadores de un Elo Fide inferior a 1.800 puntos. A su vez, los tres primeros guipuzcoanos optarán a tres premios de 60 euros, 40 euros y 20 euros, respectivamente, mientras que los ganadores de las categorías sub 18 y sub 16 se harán acreedores a sendos trofeos.

Los jugadores interesados en participar en el II Open Internacional Danobat deberán inscribirse en la dirección de correo electrónico elgoibarchess@gmail.com. El coste de la inscripción en la categoría general es de 10 euros, si se da el nombre antes del 31 de julio (15 euros si la inscripción se realiza entre el 1 de agosto y el 20 de septiembre). Los ajedrecistas de menos de 18 años abonarán cinco euros, mientras que los jugadores con una puntuación Elo Fide superior a 2.200 puntos no tendrán que abonar nada por participar en el torneo.