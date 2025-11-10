La oficina móvil para renovar el DNI y el pasaporte recalará el día 27 en Kalegoen plaza

Jabi Leon elgoibar. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37

La ciudadanía tendrá el día 27 la posibilidad de renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el Pasaporte sin tener que desplazarse a otras localidades del territorio como Eibar, Irun o Donostia.

Esto es así porque la oficina móvil que utiliza la Policía Nacional para ofrecer el Servicio Integral de Documentación en los municipios del interior del territorio recalará el citado día 27 en Kalegoen plaza, donde permanecerá de 9.00 a 13.00 horas a disposición de la ciudadanía.

Eso sí, para poder hacer uso de este servicio es necesario reservar cita previamente en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento (calle Santa Ana, 2) o llamando al número de teléfono 943 741 050.

El número de plazas es limitado y estas se asignarán por orden de inscripción. Por ello, las personas interesadas en hacer uso del servicio deberán reservar cita lo antes posible.

La renovación del DNI tiene un coste de 12 euros y la del Pasaporte de 30 euros; si bien dichos trámites son gratuitos para las familias numerosas.

En cualquier caso, el pago deberá realizarse en efectivo y para poder renovar cualquiera de los documentos las personas usuarias del servicio deberán acudir a la cita «con una foto reciente, en color y con fondo blanco».

Además de poder renovar el DNI y el Pasaporte de forma rápida (el proceso dura 10 minutos como máximo), en la unidad móvil de la Policía Nacional también se podrá actualizar el DNI electrónico y los certificados digitales «sin necesidad de inscripción previa».

El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a aprovechar este servicio cómodo y rápido, pensado para facilitar los trámites administrativos y evitar desplazamientos innecesarios.