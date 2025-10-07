Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Elgoibar

Una nueva oportunidad para donar sangre, este viernes

J. L.

elgoibar.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:33

La delegación que la asociación Donantes de Sangre tiene en Elgoibar ha realizado un llamamiento a la ciudadanía local para que acuda a la sesión de extracciones que tendrá lugar este próximo viernes, como es habitual, en las instalaciones del hogar de las personas jubiladas.

Las extracciones de sangre se llevarán a cabo entre las 16.30 y las 20.30 horas y las personas interesadas en donar el preciado líquido vital deberán reservar cita con antelación. Durante la jornada de hoy la reserva de cita se puede hacer a través de la web gotatanta.eus y a partir de mañana llamando al número de teléfono 623 328 408.

