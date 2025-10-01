Nueva movilización «por unas pensiones dignas»

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57 Comenta Compartir

Convocadas por la a asociación de jubilados y pensionistas Duintasuna, varias decenas de personas se manifestaron al mediodía de ayer en Elgoibar «por la dignidad de nuestros mayores y unas pensiones justas». Los participantes lanzaron proclamas para mostrar su indignación «con el Gobierno Vasco por negar el debate sobre la Iniciativa Legislativa Popular para mejorar las pensiones, con el deterioro imparable de la sanidad pública y con la crisis en las residencias y los cuidados».