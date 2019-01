Natalia Mellado (Cantante): «Este montaje es un cóctel de poesía, música y nutrición» Reencuentro. Natalia Mellado vuelve a actuar de nuevo en Elgoibar. La artista elgoibartarra presenta en el Herriko Antzokia 'Mi cante sabe a canela y limón' AITOR ZABALA ELGOIBAR. Viernes, 11 enero 2019, 00:24

La cantante Natalia Mellado vuelve a casa y lo hace con el espectáculo 'Mi cante sabe a canela y limón'. El reencuentro entre Natalia Mellado y los muchos seguidores que tiene en Elgoibar y su entorno tendrá lugar en el Herriko An- tzokia hoy a las 20.30 horas. La cantante elgoibartarra, que estará acompañada al piano por su marido, Raúl Ramos, no solo cantará sino que recitará poesía y hará partícipes de sus conocimientos en el ámbito de la nutrición, un campo en el que es una auténtica experta, a los asistentes.

-Música, poesía y nutrición son los ejes de su espectáculo. A priori parece una combinación cuando menos curiosa.

-Más que un espectáculo, yo considero este montaje como una experiencia en la que junto las cosas que a mí me gustan. He cogido la poesía, la nutrición y la música, las he batido como si se tratara de un cóctel y el resultado final es un espectáculo original y que está teniendo una buena acogida por parte de los espectadores que lo han visto. Aparte de divertirse y escuchar música, tienen la oportunidad de aprender cosas que desconocían sobre los beneficios de frutas y verduras.

-¿Cómo se le da forma sobre el escenario a un espectáculo tan poco usual?

-Todo va a ir muy ligado. Por ejemplo, una canción como 'Vino amargo' sirve de argumento para recitar una poesía sobre el vino y también para hablar sobre sus características desde el ámbito de la nutrición.

-Parece que a los espectadores les va a tocar estar especialmente atentos.

-Que nadie se asuste ni espere una clase magistral. Todo el espectáculo va a discurrir de manera fluida, amena y divertida. De hecho, el público va a jugar un papel importante. Les haré preguntas y, a su vez, trataré de responder a las que me hagan sobre los temas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Además, en 'Mi cante sabe a canela y limón' hay un apartado de canciones y coplas a la carta en el que los espectadores piden que les interprete una canción en concreto. Es un repertorio abierto en el que cada uno puede solicitar lo que más la apetezca escuchar en ese momento. En otras zonas, como Madrid, Murcia o Extremadura, tienes una idea aproximada de qué canciones pueden pedir. Aquí, en Elgoibar, puedo encontrarme con alguna petición que me sorprenda, pero haré todo lo que esté en mi mano para que la experiencia salga bien.

-¿Cómo está siendo la trayectoria de 'Mi cante sabe a canela y limón' en los escenarios?

-Curiosamente, centros andaluces y extremeños de Bilbao y Vitoria acogieron algunas de las primeras representaciones de este espectáculo. He actuado también en Madrid y Extremadura, y hasta el momento la experiencia está resultando positiva.

-La música y la canción son dos motores fundamentales en la vida de Natalia Mellado. ¿En qué otros proyecto está embarcada en estos momentos?

-El pasado mes de septiembre puse en marcha una escuela de música en Alcalá de Henares junto con mi marido, Raúl Ramos. Además de acompañarme al piano en mis actuaciones, Raúl es mi compañero de viaje en este proyecto, al que hemos bautizado con el nombre de Artesuena. Damos clases de piano y canto. Tenemos talleres para niños y adultos, coros... También trabajamos el 'vocal coach', una técnica que ayuda a eliminar tensiones, a ganar en confianza, a quitar miedos y a mejorar la autoestima por medio de ejercicios que tienen a la voz y a la música como principales herramientas. Acabamos de empezar, pero lo cierto es que la escuela está funcionando bien.