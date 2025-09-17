Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los miembros del grupo Sal del Coche, en una imagen promocional. DV

Elgoibar

La música de Sal del Coche abre esta tarde el festival Sotoko Hotsak, que sigue mañana con Niña Coyote y Chico Tornado

Jabi Leon

Elgoibar.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:58

La ciudadanía elgoibartarra tiene durante las jornadas de hoy y mañana la posibilidad de disfrutar con una nueva edición del festival Sotoko Hotsak que organiza el colectivo Sinuöse.

La edición de este año llega con una importante novedad; toda vez que los dos conciertos programados se llevarán a cabo en la calle y no en el emplazamiento habitual del sótano de la Casa de Cultura.

Sea como fuere, el programa del festival Sotoko Hotsak de este año arrancará esta misma tarde con un concierto que el grupo Sal del Coche ofrecerá (a partir de las 20:00 horas) en los soportales del edificio de Aita Agirre kulturgunea.

Formado por Alberto, Jangitz y Lizardi, Sal del Coche es una banda que se considera «todo lo libre que podemos ser» y que el pasado año publicó su primer disco, titulado 'Ciudad de Polvo', en cuyas canciones se reconoce la influencia de numerosas agrupaciones como The Fall, James Chance & The Contortions, The Lounge Lizards, Liars o Mar Otra Vez.

Mañana, concierto en Maala

El segundo espectáculo musical programado en el marco del festival Sotoko Hotsak dará comienzo a las 22:30 horas de este viernes en el escenario de Maala y correrá a cargo de Niña Coyote y Chico Tornado; la experimentada formación que el cantante y guitarrista Koldo Soret creó en 2012 junto a la batería Usua de la Fuente, conocida artísticamente como Ursula Strong.

Desde su fundación, el grupo ha publicado varios discos como 'Niña Coyote y Chico Tornado' (2013), 'Lainoland' (2015), 'Eate' (2016), 'Aitzstar' (2019), 'Niña Coyote eta Chico Tornado Vs Don Cóndor eta Ñora Alacrán' (2022) o 'Atea' (2025).

