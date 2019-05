Un mundial para Arenas y Sua Un equipo de nivel. Arenas y Sua compitieron en la modalidad de bicicleta tirada por perro. / S. M. Lograron el primer puesto en la categoría de veteranos de bikejöring en Chequia | Cerca de un millar de competidores se sumaron a una cita que tiene como protagonista a los perros de la raza pastor belga AITOR ZABALA ELGOIBAR. Domingo, 19 mayo 2019, 00:18

Daniel Arenas y Sua han tenido un estreno inmejorable en el Campeonato del Mundo de Bikejöring (carreras de bicicletas tiradas por perros) disputado en la localidad checa de Pisek. Arenas y Sua se alzaron con el primer puesto en la categoría de veteranos, así como con la segunda plaza en la categoría absoluta masculina. Ambas competiciones estaban encuadradas en el programa de pruebas del FMBB World Champion 2019, una cita mundialista que tiene a los perros de la raza pastor belga como protagonistas y que reunió en tierras checas a competidores llegados de todos los rincones del mundo.

Arenas, su pareja, Silvia, y Sua, el joven perro pastor belga malinois con el que compite, necesitaron varios días de viaje para llegar desde Galdakao, donde residen, hasta Pisek, la localidad checa que iba a acoger el mundial. Durante el recorrido, realizaron varias escalas que aprovecharon para entrenar y llegar a la cita mundialista en las mejores condiciones. A favor tuvieron las horas de luz, con amaneceres cada vez más tempranos cuanto más hacia al norte se dirigían. En contra, sin embargo, la climatología. Pese a todo, Daniel Arenas y Sua no fallaron y siguieron con fe espartana su plan de entrenamientos «Para las 5.00 había amanecido y hemos entrenado varios días a esas horas. Hemos tenido lluvia y, en Alemania, hasta nieve. Luego nos ha hecho mucho frío, con temperaturas de 1º a 3º que no invitaban a salir a entrenar».

El lunes llegaron a Pisek y, una vez allí, Arenas se dio cuenta del nivel del desafío que estaba afrontando. Cerca de 1.000 perros pastor belga llegados de todos los rincones del mundo se habían inscrito para tomar parte en las distintas pruebas del FMBB 2019: bikejöring, agility, obediencia, canicross... Los competidores llegados desde distintos países de Europa eran mayoría, pero no faltaban corredores y perros procedentes de tierras más lejanas como Canadá, Estados Unidos o Japón.

Días de carreras

La primera prueba del campeonato puso a Arenas y Sua ante un recorrido de 2,2 kilómetros en un circuito corto pero muy técnico. Esta dificultad se vio agudizada por la lluvia que cayó la noche anterior a la carrera, obligando a los corredores a extremar las precauciones para minimizar el riesgo de una caída debido a un convidado con el que no habían contado, el barro, ya que en el reconocimiento previo el recorrido estaba seco.

El día de la prueba, Arenas puso el despertador a las 5.00 horas para completar el ritual previo de cada carrera, que incluye tanto la hidratación del perro como tiempo para que haga sus necesidades. «Suena gracioso, pero es muy importante. Sería un desastre que se parara en plena carrera para aliviarse, sobre todo cuando se trata de una prueba tan corta».

Los participantes tomaron la salida de uno en uno, con una diferencia de un minuto entre ellos. Arenas y Sua tenían justo por delante al que, a priori, era el favorito para hacerse con la victoria en la categoría de veteranos, un corredor suizo. Para su sorpresa, en el tramo final, justo antes afrontar la subida más dura de la prueba, vio que lo tenían justo delante. «Apretamos y lo superamos. Luego hice que Sua tirara a muerte en la bajada y así logramos hacernos con el primer puesto». Sin apenas tiempo para festejar la victoria, el viernes les tocó encarar la segunda prueba del campeonato, un recorrido de 4,4 kilómetros en el que Arenas y Sua volvieron a estar entre los mejores.

Animado por el éxito cosechado en su primera experiencia mundialista en el bikejöring, Arenas piensa ya en la próxima temporada. «Solo hemos tenido dos meses para preparar este campeonato y el resultado ha sido inmejorable. Además, Sua es muy joven y, con un entrenamiento más específico, el margen de mejora que tiene es brutal. Todo eso nos anima a afrontar con ilusión la próxima temporada de bikejöring».

Entre los objetivos que baraja está completar las tres pruebas que componen el calendario del Campeonato de España y, si es posible, volver al Campeonato del Mundo. Esta última opción pasa por conseguir patrocinadores para afrontar los gastos que conlleva un reto de este tipo, sobre todo si no hay premios en metálico. «Hemos regresado con una medalla de madera para Sua y una figura de un ciclista tirada por un perro para mí, también de madera. Son muy bonitas, pero no bastan para hacer frente al desembolso que nos ha supuesto participar en el mundial. Hemos cerrado una semana el centro Zuzen Pilates en el que impartimos clases , así que no hemos cobrado esos días. Súmale los gastos del viaje, la estancia, además algún radar que creo que me ha pillado en Francia... Las cuentas no cuadran en absoluto. ¡Ha sido una ruina! Esperamos que alguien se anime y nos apoye en nuestros próximos desafíos», terminó diciendo, no sin humor, Arenas.