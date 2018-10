La muestra micológica superó la barrera de las 100 especies expuestas Más de 45 años. La Morchella que sirve de logo a Karakate estuvo presente en la feria. / AITOR La jornada organizada por Karakate M.E. alertó sobre la existencia de setas en regresión AITOR ZABALA ELGOIBAR. Martes, 30 octubre 2018, 00:28

Las XLIII Jornadas Micológicas organizadas por la sociedad Karakate han llevado al mundo de las setas al primer plano de la actualidad local. La muestra tuvo lugar el domingo, y fueron muchos los elgoibartarras que se atrevieron a desafiar al mal tiempo para acercarse al sótano de la Casa de Cultura, escenario de la exposición. Por otro lado, ayer fueron los escolares los que no faltaron a su cita anual con la muestra de la sociedad Karakate. A lo largo de la mañana, siete grupo de alumnos de la Herri Eskola y tres más de la Ikastola Elgoibar pasaron por el sótano de la Casa de Cultura para visitar la exposición y atender las explicaciones que los miembros de la sociedad micológica Karakate les dieron sobre las particularidades de los ejemplares expuestos.

Los miembros de la sociedad micológica elgoibartarra estaban contentos por el desarrollo de la muestra del domingo, en especial por la cantidad y variedad de ejemplares expuestos. Entre los aficionados al mundo de la micología y los recolectores en general se ha extendido la idea de que no estamos viviendo una buena temporada de setas, y los encargados de buscar los ejemplares que luego se iban a exponer en la muestra pudieron constatar que esa presunción no era errónea. «No hay muchas setas en el monte. No sabemos cuál es la razón. No ha llovido mucho en los últimos meses y puede que ello tenga que ver en la falta de ejemplares, pero tenemos motivos para estar contentos. Pese a las dificultades, hemos logrado reunir 107 ejemplares de especies distintas en los recorridos que hemos realizado por el monte», manifestó Inazio Mugerza.

Al igual que en ediciones anteriores, cada ejemplar iba acompañado de un pequeño cartel con su nombre científico y sus acepciones en euskera y castellano. Esta información se complementaba con puntos de diferentes colores que hacían referencia a su valor gastronómico: rojo (venenosa), amarillo (sin valor gastronómico) y verde (comestible).

Especies en regresión

La muestra no solo buscaba dar a conocer las setas sino que también perseguía concienciar a la ciudadanía de la importancia de preservarlas. Este objetivo quedaba de manifiesto con un cartel en el que se daba a conocer lo que los micólogos conocen como la lista roja de las setas en peligro de desaparecer. «Hay especies que antes eran comunes y que ahora están en fase de recesión y cada vez son más difíciles de encontrar. Detrás de este hecho puede haber razones climatológicas y medioambientales, pero no hay que dejar de lado la acción de los recolectores que salen al monte. Se debe tener una actitud respetuosa con las setas y una buena medida sería poner coto a esas recogidas masivas que terminan con muchas de las piezas recogidas tiradas a la basura», recomiendan una y otra vez desde la sección de micología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.