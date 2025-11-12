Morkaiko anuncia el inicio de la tramitación de licencias para 2026

ElgoibarMorkaiko anuncia el inicio de la tramitación de licencias para 2026
J. L.
elgoibar.
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:49
La sociedad montañera Morkaiko comunica que iniciará la tramitación de las licencias para el próximo año. Por ello, avanza que «salvo quienes nos informen de alguna modificación antes del 8 de diciembre, a quienes se han federado este año se les tramitará la licencia federativa para el próximo año con las mismas coberturas de este año».
Los trámites de federados y el reparto de tarjetas los realizará la asesoría Goar. Eso sí, «la dirección de Morkaiko ayudará en lo que sea preciso».