Elgoibar

Morkaiko anuncia el inicio de la tramitación de licencias para 2026

J. L.

elgoibar.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

La sociedad montañera Morkaiko comunica que iniciará la tramitación de las licencias para el próximo año. Por ello, avanza que «salvo quienes nos informen de alguna modificación antes del 8 de diciembre, a quienes se han federado este año se les tramitará la licencia federativa para el próximo año con las mismas coberturas de este año».

Los trámites de federados y el reparto de tarjetas los realizará la asesoría Goar. Eso sí, «la dirección de Morkaiko ayudará en lo que sea preciso».

