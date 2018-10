Mertxe Sueskun (Escultora): «Puedes conseguir una obra de arte a partir de un objeto humilde» Mertxe Sueskun con una de las obras expuesta en Elgoibar. / AITOR La artista navarra, que vivió en Elgoibar entre 1972 y 1992, expone la muestra 'Continentes, contenidos y otros cuentos' AITOR ZABALA ELGOIBAR. Martes, 16 octubre 2018, 00:17

Mertxe Sueskun ha vuelto al que fue su hogar durante 20 años y lo ha hecho de la mano de sus últimas creaciones artísticas. La muestra 'Continentes, contenidos y otros cuentos' se inauguró el 5 de octubre, y los que no hayan pasado aún por la exposición todavía están a tiempo de visitarla, ya que permanecerá abierta hasta el 20 de octubre, fecha en la que cerrará sus puertas.

-'Continentes, contenidos y otros cuentos'. ¿Qué se esconde detrás del título de la exposición?

-Mi forma de acercarme al arte es muy intimista y creo que muy personal. Duchamp ya dejó dicho que tenemos que ser capaces de ver la belleza en las cosas cotidianas. Siguiendo esa línea de pensamiento, lo que hago es utilizar elementos del día a día, como brochas, hilos, cajas de cartón, estropajos o cualquier otro objeto, como el filtro de la boquilla de los cigarros, para descontextualizarlos y darles un significado nuevo, respondiendo a una idea que surge de mi interior. En la pieza 'Ando mal con las patillas', por ejemplo, utilizo las patillas de unas gafas para recrear la sensación de caminar, y 'En juego de damas' rememoro una reunión de mujeres para coser utilizando cartuchos de hilo. Depende de cómo conjugues los elementos, consigues un resultado que va más allá de su significado inicial y puedes convertir un objeto humilde en una obra de arte.

-Este retorno a Elgoibar le habrá servido para reencontrarse con muchos amigos.

-Llegué a Elgoibar en 1972 y me fui a Pamplona en 1992. Estudié Formación Profesional en Elgoibar y en Eibar, y luego me formé en la Escuela de Arte de Deba, iniciando así mi trayectoria artística. Han pasado más de 20 años desde la última vez que expuse en Elgoibar. Volver después de tanto tiempo y reencontrarme con los que fueron mis convecinos ha hecho que encarara esta cita con una cierta preocupación. No voy a negar que la exposición me ha quitado el sueño, pero no solo por lo que tiene de emotivo regresar a un lugar en el que has vivido tanto tiempo.

-¿Y qué otras razones no le han dejado descansar?

-El montaje de la exposición. En una sala diáfana todo el interés se centra en la obra, nada te distrae de ella. En la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, sin embargo, encontramos huecos, rincones con piedra y madera noble que también tienen su propio peso y pueden llegar a quitar protagonismo a la obra.

-¿Qué es lo que se encontrarán los que pasen estos días por la Casa de Cultura?

-He traído 42 obras. Hice un paréntesis de varios años para cuidar a mi madre, pero en 2014 volví al estudio. Buena parte de lo que expongo es fruto de este último periodo, aunque también hay obras que nacieron en Elgoibar. Algunas tienen más de 30 años.