50 mendizale inguru Erloko puntara

Elgoibar50 mendizale inguru Erloko puntara
Asteazkena, 12 azaroa 2025, 20:49
Morkaiko Mendizale Elkarteak, Herri Eskolak eta Ikastolak ikasturte honetarako elkarlanean antolatutako bigarren mendi irteera egin zuten joan den igandean. Oraingoan 25 haur eta beste horrenbeste guraso elkartu ziren Aittola eta Erlo mendiaren gailurra lotzen dituen ibilbidea egiteko. Eguraldi ona lagun, esan beharrik ez dago mendizaleak indarrak berreskuratzeko geldiunea egin zutela Xoxoteko aterpetxean. Hurrengo irteera abenduaren 14an izango da «Hiruerreketara».