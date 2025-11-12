Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
MORKAIKO

Elgoibar

50 mendizale inguru Erloko puntara

Asteazkena, 12 azaroa 2025, 20:49

Comenta

Morkaiko Mendizale Elkarteak, Herri Eskolak eta Ikastolak ikasturte honetarako elkarlanean antolatutako bigarren mendi irteera egin zuten joan den igandean. Oraingoan 25 haur eta beste horrenbeste guraso elkartu ziren Aittola eta Erlo mendiaren gailurra lotzen dituen ibilbidea egiteko. Eguraldi ona lagun, esan beharrik ez dago mendizaleak indarrak berreskuratzeko geldiunea egin zutela Xoxoteko aterpetxean. Hurrengo irteera abenduaren 14an izango da «Hiruerreketara».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  8. 8 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 50 mendizale inguru Erloko puntara

50 mendizale inguru Erloko puntara