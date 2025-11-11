La mejora de la vieja carretera de Azkarate arranca con una primera intervención para reparar el firme

Un vehículo circula por una de las zonas en mal estado de la vieja carretera que conecta el casco urbano de Elgoibar con el alto de Azkarate.

Jabi Leon elgoibar. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:31

Con meses de retraso respecto a las previsiones iniciales pero el departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha anunciado que va a empezar a materializar las diferentes intervenciones que hacen falta para mejorar las condiciones de la vieja carretera que conecta el entramado urbano de Elgoibar con el alto de Azkarate.

La primera actuación que se va a llevar a cabo en el citado sentido empezará a ejecutarse «este próximo viernes» y consistirá «en la reparación del firme en la GI-3321».

Con dicha intervención, que «se desarrollará a lo largo del mes de noviembre, aunque estará condicionada por la meteorología» la entidad territorial pretende «mantener en condiciones de seguridad y de servicio la vía hasta la ejecución de las obras estructurales de mejora, previstas para comienzos de 2026».

En este sentido, desde la Diputación Foral de Gipuzkoa reconocen que «inicialmente estaba previsto completar este año el conjunto de trabajos de mejora del firme».

Sin embargo, añaden, «la necesidad de abordar estabilizaciones de mayor alcance de lo estimado ha obligado a reprogramar parte de la actuación y a posponer a 2026 tanto estas estabilizaciones como la aplicación de la capa de rodadura definitiva en todo el tramo».

Los trabajos previstos

La primera actuación encaminada a mejorar el deficiente estado que presenta la vieja carretera que enlaza el casco urbano de Elgoibar con el alto de Azkarate se pondrá en marcha este próximo viernes y se desarrollará sobre una superficie total aproximada de 5.000 metros cuadrados.

Según explican desde la entidad territorial, esos trabajos, promovidos con el objetivo de garantizar la seguridad en la vía hasta que se acometa el proyecto de estabilización previsto, consistirán en «el fresado del pavimento existente entre 3 y 8 centímetros y la posterior extensión de una capa nueva de mezcla bituminosa».

Tras esa intervención inicial, que si el tiempo acompaña estará lista antes del final de este mes, la Diputación afrontará el próximo año las esperadas obras para la estabilización del terreno. esta cuentan con un presupuesto de 726.440 euros y contemplan «actuar entre los puntos kilométricos 2+100 y 3+100 mediante la ejecución de dos pantallas de micropilotes».

Una vez finalizadas esas estabilizaciones, «se implantará una nueva capa de rodadura en toda la carretera, completando así la mejora integral del tramo».