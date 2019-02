Ane San Martín (Pintora): «No pensaba que iba a venir tanta gente a ver la exposición»

-¿De dónde viene esta afición a la pintura?

-La verdad es que siempre he dibujado, desde que era muy niña. En la familia siempre ha habido afición a pintar. Mi abuelo, Ángel Iriondo, dibujaba muy bien y mis tíos también tienen buena mano para la pintura y el dibujo. Mi madre siempre me ha animado a pintar, nunca me ha quitado esa posibilidad de dibujar en lugar de hacer otras cosas

-¿Qué le animó a dar el paso de exponer sus obras al público y, además, a hacerlo en su localidad natal?

«La acogida que ha tenido la exposición me anima a seguir pintando y dibujando»

-Mi profesora de pintura, Gemma Monreal, ha sido la que más me ha animado a dar este paso. La verdad es que tenía una gran cantidad de cuadros colgados de la paredes de casa y guardados en los armarios y pensé que igual no era una mala idea mostrarlos y someterlos al juicio de la gente para ver qué les parecían. Le di varias vuelta a esa posibilidad y, al final, me he aventurado a montar esta exposición

-Han pasado varios días desde la apertura de la muestra. ¿Qué balance hace de lo que ha vivido estos días?

-La experiencia está resultando más positiva de lo que esperaba en un principio. No pensaba que fuera a venir tanta gente a ver la exposición ni que la valoración fuera a ser tan positiva en muchos casos. La verdad es que estoy muy contenta y eso me da fuerzas para seguir pintando y dibujando.

-¿Qué se van a encontrar las personas que acudan a la muestra de la Casa de Cultura antes de su definitivo cierre mañana, 9 de febrero?

-La muestra incluye 17 pinturas y una quincena de dibujos. Hay varios óleos, pero también cuadros hechos con pinturas acrílicas, acuarelas, dibujos experimentales con tinta china y dibujos a lápiz.

-Un aspecto de la exposición es la abundancia de paisajes y también la de cuadros inspirados en casas antiguas y derruidas.

-Hay algo en las construcciones antiguas, en las casas viejas de los pueblos que visito, que capta mi atención. Les encuentro un encanto especial.

-A sus 17 años le toca dar el paso de pensar cuál va a ser su futuro académico. No parece descabellado imaginar que ese futuro podría estar vinculado al mundo del arte.

-Así es. Siempre he tenido presente el pensamiento de formarme en algún campo relacionado con la creación artística. He tenido dudas entre centrarme en los estudios de Diseño Gráfico o los de Bellas Artes pero al final voy a optar por esta última salida. La acogida que ha tenido la exposición me ha ayudado a dar ese paso. Creo que estudiar Bellas Artes me puede ayudar a mejorar mis trabajos y, si no sucede nada extraño, el próximo curso empezaré a estudiar en la Facultad de Bellas Artes de Leioa.