Mañana hay una manifestación «por la dignidad de nuestros mayores y unas pensiones justas»

Jabi Leon elgoibar. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:50

La asociación de jubilados y pensionistas Duintasuna de Elgoibar ha aprovechado el Día Internacional de las Personas Mayores que se conmemora cada 1 de octubre para convocar una manifestación «por la dignidad de nuestros mayores y unas pensiones justas».

La manifestación organizada para mañana partirá a las 12:00 horas desde Kalegoen plaza y discurrirá por las calles y plazas que conforman el centro urbano del municipio.

Según explican desde Duintasuna, la movilización convocada para este viernes «nace de la indignación ante una triple problemática que afecta directamente a las personas mayores de nuestro territorio: el desprecio sistemático que el Gobierno Vasco ha mostrado hacia los pensionistas de Euskal Herria al negar el debate sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento Vasco: el deterioro imparable de la sanidad pública y la crisis en las residencias y los cuidados».

La asociación de jubilados y pensionistas de Elgoibar anima a la ciudadanía «del pueblo y de toda la comarca» a participar en la manifestación de mañana: «es hora de decir basta y de exigir la dignidad que merecemos».