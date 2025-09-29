Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Elgoibar

Mañana hay una manifestación «por la dignidad de nuestros mayores y unas pensiones justas»

Jabi Leon

elgoibar.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:50

La asociación de jubilados y pensionistas Duintasuna de Elgoibar ha aprovechado el Día Internacional de las Personas Mayores que se conmemora cada 1 de octubre para convocar una manifestación «por la dignidad de nuestros mayores y unas pensiones justas».

La manifestación organizada para mañana partirá a las 12:00 horas desde Kalegoen plaza y discurrirá por las calles y plazas que conforman el centro urbano del municipio.

Según explican desde Duintasuna, la movilización convocada para este viernes «nace de la indignación ante una triple problemática que afecta directamente a las personas mayores de nuestro territorio: el desprecio sistemático que el Gobierno Vasco ha mostrado hacia los pensionistas de Euskal Herria al negar el debate sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento Vasco: el deterioro imparable de la sanidad pública y la crisis en las residencias y los cuidados».

La asociación de jubilados y pensionistas de Elgoibar anima a la ciudadanía «del pueblo y de toda la comarca» a participar en la manifestación de mañana: «es hora de decir basta y de exigir la dignidad que merecemos».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  9. 9 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  10. 10 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mañana hay una manifestación «por la dignidad de nuestros mayores y unas pensiones justas»