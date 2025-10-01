Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

El Malape se juega el sábado el pase a la final de la Euskal Kopa en Olaizaga

J. L.

elgoibar.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57

Tras acabar la liguilla con dos victorias y un empate, el Malape taberna se jugará este sábado el billete para la final de la Euskal Kopa que disputan los equipos femeninos que militan en Liga Vasca.

Las elgoibartarras se medirán en semifinales al Urduliz, con la particularidad de que se jugarán el pase al partido decisivo por el título ante su afición (a las 19.30 horas en la cancha de Olaizaga).

Por su parte, el Alcorta abrirá el sábado la nueva temporada en Liga Vasca visitando al Romo (18.00 horas); mientras que el Salento de Segunda territorial jugaráel domingo en Egia (12.00 horas) su segundo partido de esta Liga.

