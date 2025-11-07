Elgoibar'Kontzientzia eta gorputza' saioa antolatu da Gaztelekuan asteazkenerako
Treba Nerabeak programaren baitan, 12 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzendurik dago
El Diario Vasco
elgoibar.
Ostirala, 7 azaroa 2025, 20:13
Datorren asteazkenean, azaroaren 12an, arratsaldeko 18:00etatik 20:00etara, Treba Nerabeak programaren baitako saio berri bat eskainiko da Gaztelekuan. Oraingo honetan 'Kontzientzia eta gorputza' izeneko jarduera antolatu da, Jarduera HARIak elkarteak dinamizatuta, 12 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzenduta.
Ikastaroaren helburua da nerabeek gorputza funtsezko tresna gisa erabiltzea beren behar fisikoak eta emozionalak bizipen-ikuspegitik identifikatzeko. Metodologiak erlaxatzeko eta gorputza zaintzeko hainbat teknika konbinatuko ditu, mindfulness eta gorputzaren miaketa aktiboak barne. Ariketa praktikoen bidez, tentsioak askatzen eta gorputzarekiko harreman positiboa indartzen lan egingo da.
Saio honetan parte hartzeko izen-ematea beharrezkoa da. Kartelean ageri den QR kodearen bidez egin daiteke hau, edo Gaztelekuan bertan, emailez edo telefonoz. Antolatzaileek azaldu dutenez, mokadutxo baten bueltan arituko dira parte-hartzaileak, giro atsegin eta lasai batean.
Ekimen hau Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Elgoibarko Udalak antolatzen dute, TREBA Nerabeak programaren bidez, nerabeen ongizatea eta autoezagutza sustatzeko helburuarekin.