Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Kubo, gran novedad del once ante el Elche

Elgoibar

'Kontzientzia eta gorputza' saioa antolatu da Gaztelekuan asteazkenerako

Treba Nerabeak programaren baitan, 12 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzendurik dago

El Diario Vasco

elgoibar.

Ostirala, 7 azaroa 2025, 20:13

Comenta

Datorren asteazkenean, azaroaren 12an, arratsaldeko 18:00etatik 20:00etara, Treba Nerabeak programaren baitako saio berri bat eskainiko da Gaztelekuan. Oraingo honetan 'Kontzientzia eta gorputza' izeneko jarduera antolatu da, Jarduera HARIak elkarteak dinamizatuta, 12 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzenduta.

Ikastaroaren helburua da nerabeek gorputza funtsezko tresna gisa erabiltzea beren behar fisikoak eta emozionalak bizipen-ikuspegitik identifikatzeko. Metodologiak erlaxatzeko eta gorputza zaintzeko hainbat teknika konbinatuko ditu, mindfulness eta gorputzaren miaketa aktiboak barne. Ariketa praktikoen bidez, tentsioak askatzen eta gorputzarekiko harreman positiboa indartzen lan egingo da.

Saio honetan parte hartzeko izen-ematea beharrezkoa da. Kartelean ageri den QR kodearen bidez egin daiteke hau, edo Gaztelekuan bertan, emailez edo telefonoz. Antolatzaileek azaldu dutenez, mokadutxo baten bueltan arituko dira parte-hartzaileak, giro atsegin eta lasai batean.

Ekimen hau Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Elgoibarko Udalak antolatzen dute, TREBA Nerabeak programaren bidez, nerabeen ongizatea eta autoezagutza sustatzeko helburuarekin.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Kontzientzia eta gorputza' saioa antolatu da Gaztelekuan asteazkenerako