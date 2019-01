800 kilos, 17 centímetros y una txapela Fortaleza. Gorka De la Concepción, en pleno esfuerzo / FOTOS AITOR Gorka De la Concepción se proclamó campeón de Euskadi de Gizon Proba ayer en Elgoibar | AITOR ZABALA ELGOIBAR. Domingo, 27 enero 2019, 00:20

Gorka De la Concepción Castrejana se proclamó campeón de Euskadi de Gizon Proba del año 2018 al imponerse en la prueba que tuvo lugar ayer en el probadero de Sigma. La segunda plaza fue para Gotzon Abasolo Sagastabeitia, clasificándose en tercera posición Juan Carlos López Pérez de Onraita.

La competición se abrió con una jornada matinal que puso en liza a los dos primeros protagonistas de la final, los vizcaínos Gotzon Abasolo y Beñat Amade Fullaondo. Go-tzon Abasolo tuvo la responsabilidad de dar inicio a la competición, convirtiéndose en el primero en saltar al probadero para medirse con la mole de 800 kilos que actuó ayer como juez. Durante media hora fue avanzando a base de fuerza y golpes de riñón hasta lograr una marca de dos plazas, una cinta y 0,37 metros.

El siguiente en entrar en liza fue Beñat Amada. Bastante más ligero de peso que su rival, se vació durante los treinta minutos que duró la prueba hasta completar un total de una plaza, una cinta y 0,37 metros.

El desenlace del torneo quedó a expensas de lo que fuera a suceder por la tarde, con una sesión en la que entraron en liza el alavés Juan Carlos López Pérez de Onraita y los hermanos vizcaínos Aitor De la Concepción Castrejana y Gorka De la Concepción Castrejana. Este último fue el primero en ponerse a prueba y lo hizo completando dos plazas, una cinta y 0,54 metros con la piedra de 800 kilos, marca que le permitió mejorar en 17 centímetros el registro obtenido por Beñat Amade por la mañana.

El siguiente en competir fue Juan Carlos López Pérez de Onraita. El alavés mantuvo un buen ritmo durante toda la prueba, pero su marca de dos plazas y 5,4 metros fue insuficiente para mejorar los registros de Gorka De la Concepción y Beñat Amade. Aitor De la Concepción puso el punto final al Campeonato de Euskadi con una marca de una plaza, una cinta y 2,8 metros.

Poca expectación

Esta modalidad de arrastre de piedra cuenta con una buena aceptación en territorio vizcaíno. De hecho, cuatro de los cinco finalistas eran originarios de Bizkaia. Sin embargo, la decisión de celebrar la final del Campeonato de Euskadi en Elgoibar no encontró demasiado eco entre los elgoibartarras. La jornada matinal reunió a poco más de un puñado de personas en el probadero de Sigma. Por la tarde la situación no varió en exceso, lo que deslució el desenlace del Campeonato de Euskadi de 2018 y, en la misma medida, no hizo justicia al esfuerzo realizado por los cinco finalistas.