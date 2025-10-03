La juventud local puede apuntarse a un novedoso taller para potenciar su bienestar emocional

J. L. elgoibar. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18

Tras la excelente aceptación que tuvo en su estreno del pasado curso, el Ayuntamiento de Elgoibar y la Diputación Foral de Gipuzkoa han programado una nueva sesión del programa 'Treba Gazteak' para el próximo día 15 de octubre.

Dicha sesión formativa, que es gratuita y está abierta a la participación de todas las chicas y los chicos de edades comprendidas entre los 17 y los 24 años, se llevará a cabo en el salón de actos de Aita Agirre kulturgunea (a las 17.30 horas) bajo el título 'Bases para el autoconocimiento y el bienestar emocional'.

Según explican desde el Consistorio elgoibartarra, el principal objetivo de este novedoso taller será «potenciar el bienestar emocional y el desarrollo personal de la juventud local, ofreciendo un espacio para trabajar las habilidades para la vida».

Las personas interesadas en participar en la sesión formativa del próximo día 15 deben inscribirse previamente a través del enlace habilitado en la dirección de Internet https://gip.eus/othn8.

El plazo de inscripción está abierta hasta el día 10.