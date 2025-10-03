Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

La juventud local puede apuntarse a un novedoso taller para potenciar su bienestar emocional

J. L.

elgoibar.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18

Comenta

Tras la excelente aceptación que tuvo en su estreno del pasado curso, el Ayuntamiento de Elgoibar y la Diputación Foral de Gipuzkoa han programado una nueva sesión del programa 'Treba Gazteak' para el próximo día 15 de octubre.

Dicha sesión formativa, que es gratuita y está abierta a la participación de todas las chicas y los chicos de edades comprendidas entre los 17 y los 24 años, se llevará a cabo en el salón de actos de Aita Agirre kulturgunea (a las 17.30 horas) bajo el título 'Bases para el autoconocimiento y el bienestar emocional'.

Según explican desde el Consistorio elgoibartarra, el principal objetivo de este novedoso taller será «potenciar el bienestar emocional y el desarrollo personal de la juventud local, ofreciendo un espacio para trabajar las habilidades para la vida».

Las personas interesadas en participar en la sesión formativa del próximo día 15 deben inscribirse previamente a través del enlace habilitado en la dirección de Internet https://gip.eus/othn8.

El plazo de inscripción está abierta hasta el día 10.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La juventud local puede apuntarse a un novedoso taller para potenciar su bienestar emocional