Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

El jueves, reunión abierta para valorar los festejos y plantear mejoras

J. L.

ELGOIBAR.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:06

El departamento de Cultura del Ayuntamiento de Elgoibar invita a los diferentes agentes locales y a todas las personas interesadas a asistir a la reunión abierta que ha convocado para este próximo jueves, día 4 de septiembre, con el doble objetivo de «recoger la valoración de estas fiestas de San Bartolomé y aportaciones para que entre todas y todos podamos mejorar las fiestas del año que viene».

La reunión abierta convocada para el jueves dará comienzo a las 17.00 horas en el salón principal de Aita Agirre kulturgunea.

Aunque la participación es libre, los convocantes de la reunión solicitan a las personas que tengan intención de acudir que confirmen su asistencia mandando un mensaje de correo electrónico a la dirección kultura@elgoibar.eus o llamando (en horario matinal) al número 943 742 158.

El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a participar en esta reunión porque «cuantas más opiniones, aportaciones y propuestas tengamos, mejores fiestas podremos organizar».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  2. 2

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  3. 3

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5 Becker se acerca a Osasuna
  6. 6

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  7. 7

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  8. 8 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  9. 9 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje
  10. 10

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El jueves, reunión abierta para valorar los festejos y plantear mejoras