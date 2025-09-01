El jueves, reunión abierta para valorar los festejos y plantear mejoras

J. L. ELGOIBAR. Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:06 Comenta Compartir

El departamento de Cultura del Ayuntamiento de Elgoibar invita a los diferentes agentes locales y a todas las personas interesadas a asistir a la reunión abierta que ha convocado para este próximo jueves, día 4 de septiembre, con el doble objetivo de «recoger la valoración de estas fiestas de San Bartolomé y aportaciones para que entre todas y todos podamos mejorar las fiestas del año que viene».

La reunión abierta convocada para el jueves dará comienzo a las 17.00 horas en el salón principal de Aita Agirre kulturgunea.

Aunque la participación es libre, los convocantes de la reunión solicitan a las personas que tengan intención de acudir que confirmen su asistencia mandando un mensaje de correo electrónico a la dirección kultura@elgoibar.eus o llamando (en horario matinal) al número 943 742 158.

El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a participar en esta reunión porque «cuantas más opiniones, aportaciones y propuestas tengamos, mejores fiestas podremos organizar».