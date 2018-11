El judoka de los 17 oros Metales. Egoitz Mora, sobre el tatami del centro BST, con algunas de las medallas que ha obtenido. / A. Z. Egoitz Mora se proclamó campeón de Euskadi absoluto desde 2000 a 2016 | Una grave lesión de rodilla le ha tenido apartado del tatami casi un año, pero está listo para volver a competir AITOR ZABALA ELGOIBAR. Martes, 6 noviembre 2018, 00:27

El judoka elgoibartarra Egoitz Mora puede presumir de ser el luchador que más veces se ha colgado una medalla de oro de campeón de Euskadi al cuello en la categoría absoluta. Hasta en 17 ocasiones se ha subido a lo más alto del cajón y solo una grave lesión de rodilla le impidió pelear la pasada temporada por un oro más. Después de una larga travesía lejos del tatami tratando de recuperarse, este próximo fin de semana se pondrá a prueba en el Campeonato de Gipuzkoa, y dentro de quince días tiene previsto competir en el campeonato de Euskadi.

La primera medalla de campeón de Euskadi llegó en 1997, cuando Egoitz Mora se alzó con el título en la categoría sub17. Este éxito se vio refrendado semanas después al conseguir la medalla de bronce en el Campeonato de España, y ya anunciaba lo que iba a venir años después. En el año 2000, con tan solo 18 años, el judoka elgoibartarra sumó su primer oro en el Campeonato de Euskadi absoluto en la categoría de menos de 90 kilos.

A partir de aquel primer triunfo, Egoitz Mora ha mantenido un idilio con el oro, encadenando victoria tras victoria hasta alcanzar los 17 que ostenta en la actualidad. Este dato ha sorprendido al propio judoka elgoibartarra, ya que nunca se había parado a pensar cuántas medallas de oro había logrado en su larga trayectoria deportiva. «Iker Lizarribar, un compañero del club de judo Usurbil, hizo que me picara la curiosidad. Él suma 13 medallas de oro y me dijo que seguramente yo era el luchador que más campeonatos de Euskadi había ganado. Me puse a investigar y vi que había logrado 17 oros».

El judoka elgoibartarra se reconoce como parte de una gran generación de luchadores y vincula en buena medida sus logros a este hecho. «Cuando me inicié en el judo había gente de mucho nivel que nos preparó muy bien para la competición. Cogimos su testigo y dimos forma a una generación muy buena. Un ejemplo de ellos es el club de judo Usurbil. Decían que éramos la selección de Euskadi. Éramos capaces de hacer frente y ganar a los mejores equipos de España, a pesar de ser el club de un pequeño pueblo. Hoy en día el judo vasco no tiene tanto nivel. Hay judokas muy buenos, pero ni tantos ni en tantas categorías como los que había hace unos años».

A vueltas con la rodilla

Otro factor que ha jugado a su favor a la hora de acumular tantos títulos ha sido la suerte que ha tenido con las lesiones. Esta fortuna le permitió participar en todas las ediciones que se celebraron desde que se hizo con el primer oro en el 2000 hasta la que fue su última presencia en un campeonato vasco. Su impoluta trayectoria se quebró a comienzos de este año cuando una de sus rodillas dijo basta. «En un combate de preparación con un luchador francés en el mes de diciembre del año pasado sentí un fuerte dolor en la rodilla. Algo no iba bien. Paré y los médicos me dijeron que era un esguince colateral del ligamento. Me recomendaron parar para recuperarme bien. Semanas después volví a entrenar para preparar el Campeonato de Euskadi y tratar de conseguir un oro más. Llegué a la semifinal y en pleno combate por el billete para la final sentí un crujido en la rodilla. Llevaba ventaja sobre mi rival, pero aquello no tenía buena pinta y opté por abandonar. La resonancia que me hice días después en Vitoria reveló que tenía completamente roto el ligamento cruzado anterior».

Han pasado varios meses desde aquella lesión y Mora siente que cada vez está mejor. De hecho, está tan bien que este fin de semana va a volver a competir. «Este domingo se disputa en Hernani el Campeonato de Gipuzkoa y voy a estar allí. Dos semanas después llega el Campeonato de Euskadi. Habrá que ver cómo responde la rodilla». ¿Será Egoitz Mora capaz de conseguir su decimoctava medalla?