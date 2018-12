José Ramón Cabrera gana el I Concurso de Fotografía Festival de Xardins de Allariz Imagen ganadora. José Ramón Cabrera y la fotografía que le dio el primer premio en la cita de Allariz. A.Z. ELGOIBAR. Jueves, 27 diciembre 2018, 00:11

José Ramón Cabrera ha estrenado el palmarés de ganadores del Concurso de Fotografía del Festival de Jardines de Allariz. Cabrera ha sido uno de los miles de visitantes que han disfrutado de los espectaculares montajes que caracterizan a este prestigioso concurso de jardinería, un encuentro que tiene lugar en la localidad orensana desde hace nueve años y convierte a las flores en uno de sus puntos de referencia entre los meses de mayo y octubre.

Por primera vez, el festival de jardines ha incluido en su programación un concurso de fotografía. El tema de esta primera edición ha sido 'O erotismo no xardin' y el jurado ha considerado que una de las imágenes presentadas por José Ramón Cabrera era acreedora al primer premio, una estancia de dos días en un establecimiento hotelero o un bono por valor de 150 euros a gastar en el comercio local de Allariz.

Jardines finalistas

Muchos vecinos de Elgoibar están estrechamente unidos por su origen a esta localidad, y conocen a la perfección el Festival de Jardines o Festival de Xardins, como se dice en gallego. En 2019 celebrará su décima edición, dando vida a un encuentro que tendrá como protagonista al mundo del cine. 37 paisajistas de distintos lugares del mundo presentaron sus propuestas, siendo elegidos como finalistas los proyectos 'Se el héroe de tu propia película', de Austria ; 'Xardín do Zootropo', de Madrid/Chile; 'Barefoot in the Jarden', de Italia; 'Chim Chimney Mary Poppins, Inspired Garden», de USA; 'Música en el jardín de los Arpel', de Madrid; 'El cine, como siempre', de Barcelona; 'Gallewood', de Galicia, Argentina y República Dominicana; 'A Flashback in celluloid' de Edimburgo; 'Lileville', de Ourense/Salvaterra; y 'Montando Allariz', de Madrid. El montaje de los jardines comenzará a mediados del mes de enero en el espacio habilitado para ese fin en la margen derecha del río Arnoia, y abrirá sus puertas al público en mayo.