Jesús Mari Etxeberria (Funerario jubilado): «Los carpinteros hacíamos las cajas de los muertos en los pueblos» ELGOIBAR. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:29

La vida laboral de Jesús Mari Etxeberria ha girado en torno a la muerte. Desde su puesto en la Funeraria Etxeberria ha acompañado en el último viaje a innumerables elgoibartarras. Ya retirado, hoy, día de Todos los Santos, nos acerca a lo que ha sido su trabajo como funerario, algunas anécdotas y los cambios que ha vivido esta actividad.

-¿Cuándo se inició en el mundo de lo que pomposamente se conoce, valga la redundancia, como pompas fúnebres?

-Empecé a trabajar en la carpintería de mi padre en 1948, con 14 años. Hacíamos los trabajos de carpintería que nos encargaban. También fabricábamos tableros para máquinas de coser de una empresa de Vigo y elementos para fábricas de muebles. Por otro lado, los carpinteros de los pueblos pequeños eran los encargados de hacer las ataúdes y, entre los encargos que recibíamos, a veces estaba el de construir una caja para muertos. Eran ataúdes sencillos. No se solían pintar ni barnizar. Se montaba la caja, se forraba con tela negra y en la parte de abajo se colocaba un hilo con unas bolitas que algunas familias retiraban antes del enterramiento como recuerdo. La construcción de las cajas se mantuvo hasta finales de los años 40 y comienzos de los 50, coincidiendo con la llegada de los primeros viajantes ofertando ataúdes construidos en Ribadavia. Elegíamos los que nos interesaban y luego los enviaban desde Galicia a Elgoibar por ferrocarril.

-¿En qué momento pasó a convertirse la Carpintería Etxeberria en la Funeraria Etxeberria?

-En cierto modo, siempre hemos funcionado como funeraria. Tal y como he comentado, la construcción de ataúdes era una faceta propia de los carpinteros. Si el finado vivía en el pueblo, llevábamos la caja a la casa y nos encargábamos de colocar el cuerpo en el féretro antes de su traslado a pie hasta la iglesia. En el caso de los caseríos era distinto. Nadie tenía coche y tengo presente la imagen de caseros llegando a la carpintería para coger el ataúd y cargárselo a los hombros para llevarlo al caserío.

-¿Cómo recuerda la primera vez que tuvo que manipular un muerto para acomodarlo en la caja mortuoria?

-No tengo un recuerdo concreto de esa primera vez. Lo que sí recuerdo es el enterramiento de niños, ya que en aquellos años morían bastantes. También recuerdo el caso de algún accidentado, por las secuelas que el accidente había dejado en él, pero no sabría decir qué sentí la primera vez que metí un muerto en la caja.

-¿Cuál es su perspectiva sobre la muerte después de tantos años trabajando en un ámbito en el que todo gira en torno a ella?

-Tengo 84 años y, en mi caso, siento que cada vez está más cerca (risas). Lo cierto es que terminas habituándote al trabajo de funerario. Al que lo ve desde fuera le puede producir una cierta aprensión, pero el que lo vive día a día termina tomándolo como algo normal.

-Muerte es una palabra que produce escalofrío. ¿Ha sentido que su trabajo ha condicionado la forma en la que la gente le ve?

- Sí que es verdad que en alguna ocasión hubiera preferido que no me presentaran como el funerario de Elgoibar. La muerte asusta y todo lo que está relacionado con ella puede condicionar tu imagen en una primera toma de contacto. También es verdad que alguna vez me ha venido bien. En un traslado a Extremadura comí gratis gracias al difunto. Hice un alto para comer en el camino y, cuando el dueño vio el coche fúnebre aparcado frente a la entrada de su restaurante, se acercó a la mesa para decirme que no me cobraba si llevaba el coche a la parte de atrás. Acepté, comí y seguí ruta.

-¿Hubo algún servicio fúnebre que se quedarán sin cobrar?

-Alguno hubo. En otros casos, ha sido el Ayuntamiento el que se ha hecho cargo de los gastos del entierro, ya fuera porque el muerto no tenía familia ni dinero, o porque sus familiares no querían saber nada de él. En ocasiones hubo que echar mano de lo que se conocía como el listado de los pobres de solemnidad del Ayuntamiento. Los que no tenían dinero podían apuntarse a esa lista y eso les permitía estar cubiertos en estos trances.

-Se dice que la muerte iguala, que no entiende ricos y pobres, pero ¿son todos los duelos iguales?

-Las muertes inesperadas, ya sea por un accidente, un suicidio o un fallecimiento repentino, dejan una profunda huella en la familia y más si se trata de jóvenes o de niños. En estos casos es complicado ir a las casas, el dolor suele ser palpable. En los casos de personas de avanzada edad se entiende como algo lógico y se asimila mejor. También hay situaciones que se viven con lo que, en cierto modo, podríamos calificar como alivio, en especial en casos de enfermedades largas y muy penosas que llegan a un desenlace anunciado desde hacía tiempo.

-Uno de los cambios en la forma de encarar el duelo ha sido la apuesta por los tanatorios en detrimento de los velatorios en el hogar.

-Inauguramos el tanatorio en diciembre de 2001 y, desde entonces, habrá habido uno o dos casos en los que la familia ha preferido velar al difunto en casa. Antes estaba extendida la idea de mantener al muerto en el que había sido su hogar hasta el último momento, pero la realidad es que esas inacabables jornadas, con todos los familiares alrededor de la caja y personas entrando y saliendo a lo largo del día, eran agotadoras para las familias.

-Tengo la impresión de que con la cremación sucede lo mismo.

-Más del 50% de los muertos son incinerados. Algunos ayuntamientos tienen que empezar a pensar en cómo ocupar el espacio que quedará sin ser utilizado en los cementerios. Cada vez se entierra o se inhuman en nichos menos cuerpos. Entre los baserritarras es habitual enterrar las cenizas del familiar en tierras de su propiedad. Otras personas optan por guardar las urnas en su casa, esparcir las cenizas o enterrarlas en el monte, alquilar un helicóptero y lanzarlas desde las alturas, o introducirlas en un artefacto pirotécnico y hacerlas estallar como si se tratara de fuegos de artificio. Muchos prefieren arrojar las cenizas al mar, lo que ha dado lugar a más de una anécdota al terminar apareciendo la urna en la playas. La solución para este problema ha sido fabricar urnas de sal biodegradables en el agua.