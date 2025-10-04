El IMH ofrece un proyecto para la inserción laboral que combina «la orientación personalizada con la formación práctica e innovadora»

Jabi Leon elgoibar. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:01 Comenta Compartir

IMH Campus de Elgoibar comunica a la ciudadanía que a día de hoy ya son «más de 40» las personas que se han beneficiado del proyecto IMH RESkill+; una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea que «combina orientación personalizada y formación práctica e innovadora como motor para la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad en el sector industrial».

Según explica el director general de IMH Campus, Ixaka Egurbide, el programa IMH RESkill+, que se desarrollará en el Instituto de la Máquina-Herramienta hasta el final del 2029, «se inicia siempre con un proceso de orientación individualizada, en el que cada persona recibe acompañamiento para conocer sus capacidades y fortalezas, identificar sus intereses profesionales y diseñar un plan realista de inserción laboral».

Tras esa fase inicial de orientación personalizada, las personas participantes en el programa acceden a formación especializada en áreas como fabricación avanzada, digitalización industrial y competencias transversales. Los cursos se imparten en modalidad presencial y en una creciente oferta de cursos técnicos en formato online, lo que facilita la participación de las personas interesadas.

«El programa no solo fortalece a quienes lo cursan, sino también al tejido empresarial local, que se beneficia de perfiles profesionales mejor preparados, en un momento en el que la carencia de talento cualificado en las empresas del sector industrial es un problema muy relevante», explican desde IMH Campus. Además, el centro subraya que el proyecto está dirigido a «personas en desempleo que buscan apoyo para encontrar trabajo, pero también a profesionales en activo que necesitan una reorientación profesional o que pueden ver peligrar su empleo por no adaptarse a tiempo a los cambios tecnológicos; y a las empresas que demandan perfiles adaptados a los nuevos retos de la Industria 4.0». El programa es gratuito y la inscripción puede hacerse llamando al 943 744 132 o escribiendo a reskill@imh.eus.