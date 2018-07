«La ilusión de mi padre por ponernos el pañuelo en fiestas me dio la idea» En compañía. Gurrutxaga recogió el premio junto al pequeño saharui que tiene en acogida este verano. Asier Gurrutxaga se adjudicó el concurso para elegir la portada del programa de San Bartolomé con 'Zapigorri' AITOR ZABALA ELGOIBAR. Viernes, 20 julio 2018, 00:54

Asier Gurrutxaga Zubiaurre está en racha. Tras ganar hace un par de meses el concurso para elegir el cartel anunciador de la Tamborrada de la Víspera de Trinidad, ahora acaba de hacerse con el primer premio en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Elgoibar para seleccionar la portada del programa de fiestas de San Bartolomé. Gurrutxaga se ha hecho acreedor a los 700 euros con los que está dotado el concurso gracias una obra que lleva como título 'Zapigorri' y que ha sido la más valorada por el jurado entre los 11 trabajos que se han presentado este año. 'Zapigorri' toma como referencia el pañuelo rojo que los elgoibartarras se colocan al cuello durante las fiestas, y que tan presente está en la infancia del ganador del concurso. «Estuve trabajando sobre varias ideas, pero quería presentar una obra que estuviera vinculada de manera muy directa con estas fiestas. Recordé el afán y la ilusión que tenía nuestro padre en colocarnos el pañuelo al cuello en días como el del Txiki, y empecé a darle forma a la idea», manifestó Gurrutxaga después de recoger el premio.

Pese a lo que pueda parecer tras haber ganado el concurso de la tamborrada de Trinidades y el concurso para elegir la portada del programa de fiestas, el diseño no es mas que un hobbie para Gurrutxaga. Un amigo le abrió las puertas a este mundo enseñándole a utilizar un programa de diseño gráfico y luego ha sido su trabajo en solitario el que le ha permitido avanzar hasta lograr obras como la que ha presentado este año tanto en Elgoibar como en otras localidades. «El duro invierno que hemos tenido ha sido de gran ayuda. El mal tiempo invitaba a quedarse en casa, y eso me dio la posibilidad de trabajar más en los diseños. He probado suerte en otros concursos, presentando distintos trabajos, pero hasta el día de hoy la fortuna solo me ha favorecido en Elgoibar».

Concurso infantil

Al igual que en año anteriores, el concurso ha contado también con un apartado reservado a jóvenes artistas de la localidad menores de 11 años. En este caso, el objetivo era seleccionar los dibujos que iban a ilustrar el interior del programa de fiestas.

En total, han sido 11 la obras que se han presentado al concurso. La lista de premiados está formada por Irati Uzkudun Cabezudo (13 años), por 'Korrika Elgoibar'; Nahia Baskaran Beristain (10 años), por 'Iepa iepa!'; Elaia Etxaniz Irureta (9 años), por 'Ondo hasi ditugu festak'; Irati Iranzo González (7 años), 'Zezen txikien jolasean', Ekain Soto Bereziartua (7 años), por 'Zezenen aurrean ibiltzeko eguna'; e Ibon Baskaran Beristain (6 años), por 'Monster giganteak'.

El jurado encargado de seleccionar las obras premiadas en el concurso para elegir la portada del programa de fiestas de San Bartolomé así como las galardonadas en el concurso infantil ha estado formado por la alcaldesa de la localidad, Ane Beitia, la concejala de Cultura, Andrea Arriola, el representante del colectivo fotográfico Ongarri, Jokin Martínez, la pintora Gemma Monreal, la representante del taller de arte Egur, Paula Heras, y la técnica de Cultura del Ayuntamiento de Elgoibar, Blanca Salegi. El reparto de premios tendrá lugar en la Casa de Cultura el 22 de agosto, a las 19.30