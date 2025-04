Ideko y Fersa trabajarán de la mano «para conseguir una fabricación cero defectos»

Jabi Leon elgoibar. Martes, 8 de abril 2025, 20:14 Comenta Compartir

Tras más de 5 años trabajando codo con codo en proyectos de I+D a nivel estatal y europeo, el centro tecnológico Ideko de Elgoibar y la compañía Fersa, líder en Europa en la fabricación de rodamientos para sectores de alta exigencia como el eólico o el de la automoción, han rubricado un acuerdo de colaboración para desarrollar soluciones innovadoras de digitalización.

Con esta alianza, Ideko y Fersa trabajarán de la mano «para impulsar una fabricación cero defectos a través del desarrollo e implementación de nuevas tecnologías de digitalización».

Concretamente, la alianza entre ambos agentes se centrará en «digitalizar los procesos y líneas de producción de Fersa mediante la integración de dispositivos avanzados Edge Computing, sensores de medición, equipos de inspección no destructiva (NDT), soluciones innovadoras de análisis de datos y modelos de predicción de la calidad del producto y del desempeño de las máquinas».

Según explica el director de mercado de Ideko, Harkaitz Urreta, «buscamos extraer información relevante de los procesos de fabricación de Fersa, en particular de los de rectificado, para avanzar hacia una producción óptima en términos de calidad y productividad».

Por su parte, el director global de operaciones de Fersa, Fernando Cebrián, destaca que esta alianza con Ideko representa un paso decisivo para Fersa en su apuesta por una fabricación inteligente, sostenible y sin defectos: «La combinación de su experiencia tecnológica con nuestro conocimiento y 'expertise' industrial nos permitirá optimizar la calidad, la eficiencia y la trazabilidad de nuestra producción, preparándonos para los desafíos de la industria del futuro», señala.

Otras investigaciones

Gracias al elevado conocimiento de Ideko en el ámbito de la fabricación avanzada y de los procesos de rectificado en particular, la colaboración también se orientará a aumentar el know how sobre el proceso. En este sentido, «se investigará en nuevos materiales, herramientas, fluidos de corte o elementos de máquina más adecuados en función de las necesidades de Fersa».

Todo ello, con un objetivo común de «mejorar los procesos de fabricación mediante el control y la automatización de las líneas de fabricación».