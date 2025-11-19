Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cruz de Morkaiku apoyada en la base sobre la que se asentaba, el pasado martes por la mañana. J. LEON

Elgoibar

«La idea es restaurar la base de la cruz de Morkaiku porque forma parte de la 'Ruta de la Memoria'»

El Consistorio reconoce que tendrá que retirar la cruz derribada de la cima del monte, pero «no será fácil porque habrá que romperla para sacarla»

Jabi Leon

Elgoibar

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Tanto el martes como ayer en Elgoibar no se hablaba de otra cosa: la acción materializada la noche del pasado lunes por unos jóvenes en ... la cima del monte Morkaiku, que acabó con el derribo de la enorme cruz de cemento que la dictadura franquista erigió al final de la Guerra Civil en el citado enclave en memoria del alférez Carlos de Borbón y Orleáns (un tío del rey emérito de España, Juan Carlos I, que perdió la vida en la posición de Morkaiku el 27 de septiembre de 1936), formaba parte de las conversaciones que se podían escuchar en cualquier rincón del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  5. 5 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  8. 8 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La idea es restaurar la base de la cruz de Morkaiku porque forma parte de la 'Ruta de la Memoria'»

«La idea es restaurar la base de la cruz de Morkaiku porque forma parte de la &#039;Ruta de la Memoria&#039;»