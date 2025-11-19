«La idea es restaurar la base de la cruz de Morkaiku porque forma parte de la 'Ruta de la Memoria'»

Tanto el martes como ayer en Elgoibar no se hablaba de otra cosa: la acción materializada la noche del pasado lunes por unos jóvenes en ... la cima del monte Morkaiku, que acabó con el derribo de la enorme cruz de cemento que la dictadura franquista erigió al final de la Guerra Civil en el citado enclave en memoria del alférez Carlos de Borbón y Orleáns (un tío del rey emérito de España, Juan Carlos I, que perdió la vida en la posición de Morkaiku el 27 de septiembre de 1936), formaba parte de las conversaciones que se podían escuchar en cualquier rincón del municipio.

Ni que decir tiene, había opiniones para todos los gustos. Desde quienes aplaudían la acción porque ha acabado con un símbolo de la dictadura; hasta quienes la condenaban con rotundidad por considerar que la cruz ya había sido despojada de su simbología inicial y era parte del paisaje del municipio (en Elgoibar muchos piensan que la cruz fue erigida por el arquitecto Pedro Muguruza, pero la dirección de la obra estuvo en manos del ingeniero de canales y puertos Luis Cendoya Barrenetxea).

La alcaldesa de Elgoibar, Maialen Gurrutxaga, reconocía ayer que muchas y muchos elgoibartarras le habían interpelado sobre lo acontecido; con la particularidad de que «la mayoría» le habían trasladado su indignación «desde el dolor». De hecho, la primera edil afirma que varias personas le han preguntado si no es posible volver a colocar la cruz en su emplazamiento original.

Los responsables municipales no ven factible esa opción y reconocen que «habrá que retirar la cruz de donde está para garantizar la seguridad». Lógicamente, a día de hoy en el Ayuntamiento aún no saben cuándo se podrá llevar a cabo esa intervención, pero son conscientes de que no va resultar nada fácil: «debido a las grandes dimensiones y al peso de la cruz habrá que partirla para poder sacarla de donde está», señalan.

Una placa para la base

Aunque no contempla la posibilidad de volver a levantar la cruz de Morkaiku, el equipo de gobierno local sí tiene intención de impulsar un proceso de reflexión «para ver qué hacer con la base sobre la que se asentaba la cruz».

No en vano, el entorno de Morkaiku-Kalamua forma parte, junto al monte Zirardamendi, de la denominada 'Ruta de la Memoria' de Elgoibar»; un recorrido pensado con el múltiple objetivo de no olvidar lo que aconteció allí durante la Guerra Civil y de recordar tanto lo que supuso ese frente (frenó el avance de los fascistas, dando tiempo a la formación del primer Gobierno Vasco presidido por el Lehendakari Agirre) como a los milicianos que lucharon y perdieron la vida en el mismo.

La alcaldesa, Maialen Gurrutxaga, es partidaria de que el proceso de reflexión para determinar cómo adecentar la base sobre la que se asentaba la derribada cruz de Morkaiku se lleve a cabo en el seno de la Mesa de Convivencia local. «Personalmente, me gustaría alcanzar un acuerdo en ese foro para colocar en la base de la cruz de Morkaiku una placa que recuerde lo que sucedió en el frente de Elgoibar». Al fin y al cabo, subraya, «ese enclave es uno de los puntos de mayor relevancia de la Ruta de la Memoria local».