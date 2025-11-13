Iban Fernández afronta la recta final de su reto de subir 365 veces a Karakate en 2025

Apasionado de la montaña, de las travesías de larga distancia y de los retos, el elgoibartarra Iban Fernández inició el pasado 1 de enero ... un exigente desafío personal: realizar a lo largo del 2025 un total de 365 ascensiones a Karakate (742 metros).

Llegados a estas alturas del año, Iban ha subido 300 veces a la cima del emblemático monte (alcanzó esa cifra el pasado martes), por lo que no puede bajar la guardia si quiere culminar con éxito su reto.

Según explicaba el propio Iban ayer por la mañana, «tengo 51 días para realizar las 64 ascensiones que me faltan. No va a ser fácil pero si las lesiones me respetan espero llegar al 31 de diciembre con opciones de poder realizar la subida número 365 ese día».

De hecho, el protagonista de esta locura (en cada ascensión acumula unos 700 metros de desnivel positivo) reconoce que la aventura en la que se ha embarcado no está resultando nada sencilla. Y eso que la primera mitad del año las cosas le fueron sobre ruedas.

Según cuenta, «hasta julio me fue de maravilla. Llegue a ese mes con 10 subidas más que los días que habían transcurrido hasta entonces». Sin embargo, añade, todo se torció en la Ehunmilak; una durísima carrera de ultratrail en la que se lesionó: «durante la prueba tuve una lesión en la cadera y me tuve que retirar tras haber hecho 90 kilómetros», explica.

Las semanas siguientes, claro está, le toco guardar reposo para recuperarse físicamente, por lo que apenas pudo sumar unas pocas ascensiones más a Karakate.

El fuerte calor que hizo en agosto, el desafortunado encontronazo que tuvo con un mastín en la cima de Karakate en septiembre y otra inoportuna lesión en el tobillo que se produjo en octubre tampoco han contribuido a que Fernández haya podido llegar al final de su reto de forma relajada.

Consciente de ello, el club CATT Morkaiko ha organizado tres salidas semanales para que la ciudadanía acompañe a Iban en algunas de las ascensiones que va a realizar de aquí a final de año.

Las citas para quienes deseen apoyarle serán en la rotonda del Txarriduna: los martes y jueves a las 18.05 horas y los miércoles a las 21.15 horas. Lógicamente, las personas que se animen a subir junto a Iban a Karakate en esas salidas nocturnas deberán hacerlo provistas de frontales. Eso sí, «iremos a un ritmo tan tranquilo como sea necesario», subrayan.