Homenajean a los catorce gudaris que fallecieron en la batalla de Ziardamendi y piden «preservar su memoria»

J. L. elgoibar. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23

Tal y como vienen haciendo anualmente desde el año 2013 por iniciativa del Ayuntamiento de Elgoibar, representantes institucionales, de Sabino Arana Fundazioa y de diferentes asociaciones memorialistas se reunieron el domingo en Aiastia (San Migel) para homenajear «a quienes lucharon por las libertades civiles, políticas y sociales de Euskadi y, en especial, a los catorce gudaris y milicianos que el 25 de septiembre de 1936 murieron en el frente de Zirardamendi-Aiastia intentando detener el avance franquista en suelo vasco».

Tras reunirse junto al frontón del barrio elgoibartarra, las personas participantes en el encuentro se dirigieron caminando hasta las fosas comunes en las que fueron enterrados los catorce gudaris y milicianos que perdieron la vida en la batalla de Ziardamendi: José Txintxurreta, Paulino Beraza, Juan Zabala, Blas Larrazeleta, Ambrosio Etxebarria, Felipe Elorriaga, Sabin Atutxa, Emeterio Llavori, Eusebio Gaubeka, Juan Agirre, Imanol Etxebarria, Marcelino Gandarias, Miguel Palacio y Félix Arbulu.

Durante la visita a esas fosas, el historiador de Sabino Arana Fundazioa, Iñaki Goiogana, recordó el sacrificio de aquellos jóvenes soldados vascos y subrayó la importancia de preservar la memoria histórica, «no solo para recordar hechos pasados, sino también para tomar ejemplo de los ideales que movieron a aquellos jóvenes como ejemplo para el futuro».

El recorrido concluyó con una ofrenda floral en la cruz que en 1952 colocaron en su recuerdo los gudaris José Landa y José María Otxoa de Txintxetru, veteranos de la batalla de Zirardamendi, pertenecientes al batallón Arana Goiri.