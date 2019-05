Homenaje a Txomin Mujika en el Día del Gaitero de Laguardia Regalos. Mujika recibió distintos regalos y sorpresas. / B.M.E. El músico y exdirector de la Banda de Música lleva 42 años participando en esta celebración junto a los Gaiteros de Elgoibar AITOR ZABALA ELGOIBAR. Martes, 14 mayo 2019, 00:12

El XLV Día del Gaitero de Laguardia tuvo sabor elgoibartarra. La localidad alavesa ha vivido un fin de semana plagado de actividades vinculadas a la música y a la gaita entre las que destaca el homenaje que se le rindió a Txomin Mujika el domingo. Sin embargo, no ha sido el único acto en el que Elgoibar fue protagonista, ya que entre las distintas agrupaciones invitadas a este encuentro estuvo la Banda de Música, que ofreció un concierto acompañado por gaitas en la plaza de la bonita localidad alavesa el mediodía del domingo.

El homenaje a Mujika se sustenta en la estrecha y prolongada relación que el músico elgoibartarra mantiene con esta celebración, tal y como recordaba ayer. «Este año se ha celebrado la edición número 45 de esta fiesta y los gaiteros de Elgoibar estamos yendo a Laguardia desde hace 42 años. Son muchos años de relación, lo que nos ha permitido hacer muchos amigos y han pensado que era el momento de hacerme un homenaje», manifestó Mujika.

El gaitero elgoibartarra, que acudió a Laguardia junto a Aitor Nova y Gorriti, vivió una jornada plagada de sorpresas en la que su querida banda también participó. La primera sorpresa llegó en la diana que la banda de Elgoibar protagonizó por las calles de Laguardia. Todavía ayer, Mujika seguía sorprendido. «Conozco al dedillo todo el repertorio que hay para música de banda y gaita, pero cuando la banda empezó a tocar me di cuenta que aquella pieza no me sonaba de nada. ¡¿Qué pasa aquí?!, me pregunté». La respuesta llegó de manos de Gorka Mujika, director de la banda de Elgoibar, al poco de finalizar la interpretación, cuando le mostró la partitura de 'A Txomin Mujika', pieza compuesta por los gaiteros de Elciego con arreglos para banda del dulzainero de Artajona Ricardo Ofizialdegi.

El homenaje a Mujika llegó en los prolegómenos del concierto que la Banda de Música de Elgoibar iba a ofrecer en la Plaza Mayor de Laguardia. Feliz y agradecido, recibió una jarra con su nombre, una placa y, cómo no, botellas de buen vino de Laguardia. El concierto posterior dio inicio con una nueva interpretación de 'A Txomin Mujika' y, tras tocarla, se hizo un alto para volver a sorprender al homenajeado con la entrega de una partitura con la pieza compuesta en su honor. Esa pieza fue la encargada de abrir un concierto que la banda quiso dedicar al que fuera su director, y lo hizo eligiendo un repertorio compuesto por piezas para banda y gaita compuestas o arregladas por Txomin Mujika, al que dieron forma junto a los gaiteros de Iruña, Elciego, Bilbao, Artajona, Tudela y Laguardia, para sorpresa del músico elgoibartarra.