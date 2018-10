El Haundi no se fía de la mala clasificación del Allerru de cara al choque de esta tarde Clave. El Haundi busca aprovechar su velocidad a la contra. / AITOR Omar Aizpuru califica de «partido trampa» el encuentro que su equipo jugará en Lezo A.Z. ELGOIBAR. Sábado, 6 octubre 2018, 00:55

El CD Elgoibar se desplaza a Lezo, donde hoy, a las 16.00, va a medirse al Allerru. El equipo elgoibartarra tiene a todos sus jugadores en condiciones para afrontar un partido que, a priori, se presenta propicio para sumar los puntos en juego. Eso es lo que podría desprenderse de un rápido vistazo a la clasificación. El conjunto lezotarra ocupa el penúltimo lugar de la tabla con un solo punto en su casillero, pero si hay alguien que no se quiere dejar engañar por esos números es el propio técnico del Haundi. «Ya les he dicho a los jugadores que es un partido trampa. El Allerru ha jugado contra rivales fuertes. Tiene un punto después de haberse disputado las cuatro primeras jornadas, pero le he visto jugar y me ha gustado. Tiene gente muy buena en el ataque y nos pueden dar problemas si no estamos atentos», manifestó Omar Aizpuru.

Partidos en Mintxeta

La programación en la zona deportiva de Mintxeta se abre a las 10.00 con el choque de la categoría Infantil de Honor que enfrentará al Elgoibar CD y el Eibar. A las 12.00 llegará el turno del Elgoibar CD de la categoría Cadete de Honor, que buscará la victoria frente al Tolosa CF. Finalmente, El CD Elgoibar de Primera Regional se medirá al Urola a las 16.30.