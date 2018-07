El Haundi iniciará la pretemporada con veinte jugadores el 6 de agosto Juvenil. Julen Guilló se ha ganado la confianza de Aizpuru y contará con ficha en el primer equipo. / A.Z. La lista de altas incluye, de momento, al portero Badiola y a los delanteros Aitor Azpiazu y Julen Guilló AITOR ZABALA ELGOIBAR. Miércoles, 1 agosto 2018, 00:05

El Haundi dará inicio a la pretemporada el próximo lunes, 6 de agosto. Los jugadores preparados por Omar Aizpuru protagonizarán sus primeras carreras en la zona deportiva de Mintxeta, como parte de una fase de preparación que incluye la disputa de cuatro encuentros antes del inicio de la Liga en la División de Honor Regional. El 14 de agosto se desplazará hasta Mutriku para medirse al conjunto local. El 22 de agosto llegará su presentación ante los aficionados, con el partido que disputará contra la Real Sociedad C en la zona deportiva de Mintxeta en el Torneo Villa de Elgoibar. La pretemporada tendrá continuidad en Deba el 1 de septiempre, con el partido contra el Amaikak Bat, y se cerrará el día 4 de septiembre, con un triangular en Mintxeta en el que el Haundi tendrá como rivales al Orioko y al Ermua.

Una de las notas destacadas de este inicio de campaña es la continuidad. El Haundi mantiene buena parte de la plantilla que logró el ascenso, ya que son 17 los jugadores que se mantienen en el equipo. El apartado de bajas incluye la marcha del guardameta Rementeria al Anaitasuna, a la que se suman las de Unai Astiazaran y Mikel Agirrebeña por motivo de estudios y, más en concreto, por su participación en el programa Erasmus. Por su parte, Abdel pasará a formar parte de la plantilla del filial del Haundi en Primera Regional.

Nuevas incorporaciones

La lista de altas para la próxima temporada incluye, de momento, los fichajes de Aitor Azpiazu, un jugador de ataque polivalente que llega del Ikasberri, y Asier Badiola, que vuelve al CD Elgoibar tras pasar por el Zumaiako, para pelear con Jon Guilló por el puesto bajo los palos de la portería elgoibartarra. Por otro lado, el juvenil Julen Guilló contará con ficha del primer equipo, avalado por su destacada participación en el último tramo liguero de la pasada campaña, con goles que resultaron vitales para la consecución final del ascenso.

Omar Aizpuru reconoce que la llegada de jugadores está resultando complicada, pero cree que, al final, el Haundi contarán con un equipo competitivo para afrontar su vuelta a la División de Honor Regional.

«Haber finalizado la Liga tan tarde y no saber hasta finales de junio en qué categoría íbamos a jugar, no facilita las cosas. Muchos equipos de nuestro entorno ya habían cerrado sus plantillas para esas fechas, por lo que la oferta de jugadores era bastante reducida. Somos conscientes de que la plantilla en estos momento es corta, pero no queremos fichar por fichar. Lo importante es mantener el bloque que nos ha llevado a ascender y dar continuidad a un final de temporada en el que solo perdimos un partido de los veinte últimos que jugamos», manifestó el técnico azpeitiarra.