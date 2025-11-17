Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

Hasier Murua, a un solo paso de conseguir la 'triple corona' de 2025

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:06

Aunque lleva varios años consiguiendo puestos destacados en las pruebas populares que se celebran en el pueblo, no cabe duda de que Hasier Murua recordará con especial ilusión los resultados que le ha deparado 2025. No en vano, Murua se ha quedado a un solo escalón de conseguir la 'triple corona': el sábado se impuso en la XXXI Subida a Karakate, el 12 de octubre consiguió la victoria en la XXXIII Subida ciclista a Idotorbe y el 27 de junio concluyó segundo en el XXXIX triatlón popular Nahaste Borraste, tan solo por detrás de Mikel Gurrutxaga.

