«La gente se va a sorprender con los colores intensos y las curiosas formas de las rocas»

Jabi Leon elgoibar. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Apasionado de la naturaleza y la fotografía, el elgoibartarra Vicente Guinea conoció los acantilados del monte Jaizkibel durante una excursión que realizó «hace unos 13 ó 14 años».

Los paisajes que se encontró en aquella salida le engancharon de tal manera que a partir de entonces ha regresado al lugar en numerosas ocasiones; «siempre con buen tiempo y con marea baja», puntualiza Vicente, para quien desplazarse hasta Jaizkibel a sacar fotos no supone ningún esfuerzo: «allí disfruto mucho y voy siempre que puedo porque me da la sensación de estar en un museo al aire libre», señala.

Fruto de esas numerosas idas y venidas hasta la zona fronteriza, Vicente Guinea ha conseguido completar un trabajo fotográfico al que ha llamado 'Geoformas de Jaizkibel'; una interesante colección de imágenes que el pasado año expuso en Hendaya y que desde esta misma tarde se podrá contemplar, por primera vez en Euskadi, en la Casa de Cultura de Elgoibar.

Aunque la muestra permanecerá abierta en la localidad de Debabarrena hasta el día 22 de este mes (se podrá visitar de lunes a sábado, de 18.30 a 20.30 horas), quienes se acerquen este viernes a la sala de exposiciones podrán conocer las particularidades de la obra de boca del propio autor, que a las 19.00 horas dará unas explicaciones y «si la gente quiere» también realizará una visita guiada por la muestra.

El propio Vicente anima a las y los elgoibartarras a visitar su nueva exposición. De hecho, está convencido de que «la gente se va a sorprender mucho con los intensos colores de tonalidades rojizas y anaranjadas y con las caprichosas y curiosas formas que adoptan las rocas de arenisca de los acantilados de Jaizkibel».

Zonas de difícil acceso

La exposición 'Geoformas de Jaizkibel' que se abrirá esta tarde en Elgoibar está conformada por 43 fotografías. Todas ellas se mostrarán en un mismo tamaño «de 60 x 40 centímetros».

La colección de Vicente Guinea es más amplia, pero el autor considera que «con 43 fotos la sala de muestras de la Casa de Cultura ofrece un bonito aspecto». Además, añade, ese número de imágenes «es suficiente para que la gente se haga una idea de los tesoros geológicos que esconden los acantilados de Jaizkibel».

De todos modos, Vicente subraya que la mayoría de las rocas que ha fotografiado para este trabajo no se ven a simple vista desde los caminos y senderos que se transitan habitualmente: «Están en lugares muy agrestes y en muchos casos de difícil acceso».

Por ello, llegar hasta las geoformas de Jaizkibel inmortalizadas por Guinea no resulta una tarea sencilla. Para disfrutar de ellas, nada más fácil que acercarse a la Casa de Cultura de Elgoibar.